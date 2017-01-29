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Дэйви Проппер: "Зенит" интересуется мной еще с лета, поэтому я отношусь к этому спокойно

Полузащитник ПСВ Дэйви Проппер рассказал об интересе со стороны питерского "Зенита".

"Переговоры – это дело клубов. Я считаю так. После этого посмотрим. В дальнейшем будет все видно. "Зенит" интересуется мной еще с лета, поэтому я отношусь к этому спокойно", - цитирует Проппера Voetbalzone.
Теги: ПСВ Зенит
Сегодня, 13:47
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№2 Написал: arni689 (Сегодня, 14:20) #
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Да какие в зените могут быть амбиции?Не смеши

Цитата: Dvenyatin_Druz_
Тот кто счастлив в ПСВ- Зениту не нужен. Человек без амбиций, а по нашим временам (что прискорбно) и без паспорта.

Да какие в зените могут быть амбиции?Не смеши
Регистрация: 29.01.2017
№1 Написал: Dvenyatin_Druz_ Санкт-Петербург (Сегодня, 14:16) #
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Болеет за:
«Зенит»
Тот кто счастлив в ПСВ- Зениту не нужен. Человек без амбиций, а по нашим временам (что прискорбно) и без паспорта.
Регистрация: 2.09.2015
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