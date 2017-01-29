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"Арсенал" может предложить "Атлетико" за Гризманна 100 млн евро

"Арсенал" намерен уже в зимнее трансферное окно приобрести нападающего "Атлетико" Антуана Гризманна, утверждает The Mail.

Сообщается, что "канониры" готовы заплатить за французы отступные в размере 100 миллионов евро и предложить самому футболисту контракт с недельной зарплатой в 300 тысяч евро.
Теги: Гризманн Арсенал Атлетико
Сегодня, 14:03
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