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10:45
Роман Бабаев: не думаю, что возникнут какие-то сложности по поводу продления контракта с Тошичем (1)
Роман Бабаев: не думаю, что возникнут какие-то сложности по поводу продления контракта с Тошичем (1)
Вчера 23:31
Франк Кесси может перебраться в "Рому"
Франк Кесси может перебраться в "Рому"
Вчера 23:16
Леандро да Силва пополнил состав "Стали"
Леандро да Силва пополнил состав "Стали"
Вчера 23:08
Фредерик Антц: тяжело проигрывать со счётом 1:5, но такова разница между "Монпелье" и "Марселем"
Фредерик Антц: тяжело проигрывать со счётом 1:5, но такова разница между "Монпелье" и "Марселем"
Вчера 22:59
Менхенгладбахская "Боруссия" победила "Байер"
Менхенгладбахская "Боруссия" победила "Байер"
Вчера 22:46
Роман Бабаев: Оланаре перешел в ЦСКА свободным агентом (44)
Роман Бабаев: Оланаре перешел в ЦСКА свободным агентом (44)
"Манчестер Юнайтед" готов продать Руни в Китай
"Манчестер Юнайтед" готов продать нападающего Уэйна Руни в Китай, утверждает Mirror.
Сумма трансфера может составить 140 миллионов фунтов стерлингов. Сообщается, что Руни может стать самым высокооплачиваемым игроком мира.
Сумма трансфера может составить 140 миллионов фунтов стерлингов. Сообщается, что Руни может стать самым высокооплачиваемым игроком мира.
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