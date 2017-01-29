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"Манчестер Юнайтед" готов продать Руни в Китай

"Манчестер Юнайтед" готов продать нападающего Уэйна Руни в Китай, утверждает Mirror.

Сумма трансфера может составить 140 миллионов фунтов стерлингов. Сообщается, что Руни может стать самым высокооплачиваемым игроком мира.
Теги: Руни Манчестер Юнайтед
Сегодня, 14:20
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