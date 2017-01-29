"Манчестер Юнайтед" готов продать Руни в Китай

"Манчестер Юнайтед" готов продать нападающего Уэйна Руни в Китай, утверждает Mirror.



Сумма трансфера может составить 140 миллионов фунтов стерлингов. Сообщается, что Руни может стать самым высокооплачиваемым игроком мира.