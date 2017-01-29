Боян Кркич продолжит карьеру в "Майнце"

Нападающий "Сток Сити" Боян Кркич продолжит карьеру в "Майнце", сообщает пресс-служба немецкого клуба.



Речь идёт об аренде на полгода. В новой команде воспитанник "Барселоны" получил 10-й номер.