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Боян Кркич продолжит карьеру в "Майнце"

Нападающий "Сток Сити" Боян Кркич продолжит карьеру в "Майнце", сообщает пресс-служба немецкого клуба.

Речь идёт об аренде на полгода. В новой команде воспитанник "Барселоны" получил 10-й номер.
Теги: Майнц Сток Сити Трансферы
Сегодня, 14:45
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