"Марсель" и "Вест Хэм" договорились о переходе Пайета

"Марсель" и "Вест Хэм" всё-таки договорились о трансфере полузащитника сборной Франции Димитри Пайета, сообщает Téléfoot.



Контракт будет подписан на 4 года, а сумма сделки составит 30 млн евро. Ранее "Вест Хэм" отклонил несколько предложений "Марселя", а потом Пайет, недовольный решением лондонского клуба, был переведёт в молодёжную команду "молотобойцев".