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"Марсель" и "Вест Хэм" договорились о переходе Пайета

"Марсель" и "Вест Хэм" всё-таки договорились о трансфере полузащитника сборной Франции Димитри Пайета, сообщает Téléfoot.

Контракт будет подписан на 4 года, а сумма сделки составит 30 млн евро. Ранее "Вест Хэм" отклонил несколько предложений "Марселя", а потом Пайет, недовольный решением лондонского клуба, был переведёт в молодёжную команду "молотобойцев".
Теги: Марсель Вест Хэм Трансферы Пайет
Сегодня, 15:36
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