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"Барселона" спаслась от поражения в матче с "Бетисом"

В матче 20-го тура чемпионата Испании "Бетис" и "Барселона" сыграли вничью.

Чемпионат Испании

20 тур

"Бетис" - "Барселона" 1:1

Голы: Алегрия, 83, Cуарес, 90+2

"Бетис": Адан - Пиччини, Тошка, Пеццелья, Манди - Сьос, Пардо, (Донк, 77), Петрос, (Наварро, 89), Дурмиси - Алегрия, (Науэль, 89), Рубен Кастро.

"Барселона": тер Стеген - Пике, Матье, Динь, (Альба, 76), Алеиш Видаль - Ракитич, Денис Суарес, (Гомеш, 63), Туран, (Роберто, 76), - Неймар, Суарес, Месси.

Предупреждения: Пике, 44, Петрос, 75, Ракитич, 78, Гомеш, 87, Кастро, 87
Теги: Бетис Барселона
Сегодня, 15:53
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