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Роман Бабаев: не думаю, что возникнут какие-то сложности по поводу продления контракта с Тошичем (1)
Роман Бабаев: не думаю, что возникнут какие-то сложности по поводу продления контракта с Тошичем (1)
"Барселона" спаслась от поражения в матче с "Бетисом"
В матче 20-го тура чемпионата Испании "Бетис" и "Барселона" сыграли вничью.
Чемпионат Испании
20 тур
"Бетис" - "Барселона" 1:1
Голы: Алегрия, 83, Cуарес, 90+2
"Бетис": Адан - Пиччини, Тошка, Пеццелья, Манди - Сьос, Пардо, (Донк, 77), Петрос, (Наварро, 89), Дурмиси - Алегрия, (Науэль, 89), Рубен Кастро.
"Барселона": тер Стеген - Пике, Матье, Динь, (Альба, 76), Алеиш Видаль - Ракитич, Денис Суарес, (Гомеш, 63), Туран, (Роберто, 76), - Неймар, Суарес, Месси.
Предупреждения: Пике, 44, Петрос, 75, Ракитич, 78, Гомеш, 87, Кастро, 87
Чемпионат Испании
20 тур
"Бетис" - "Барселона" 1:1
Голы: Алегрия, 83, Cуарес, 90+2
"Бетис": Адан - Пиччини, Тошка, Пеццелья, Манди - Сьос, Пардо, (Донк, 77), Петрос, (Наварро, 89), Дурмиси - Алегрия, (Науэль, 89), Рубен Кастро.
"Барселона": тер Стеген - Пике, Матье, Динь, (Альба, 76), Алеиш Видаль - Ракитич, Денис Суарес, (Гомеш, 63), Туран, (Роберто, 76), - Неймар, Суарес, Месси.
Предупреждения: Пике, 44, Петрос, 75, Ракитич, 78, Гомеш, 87, Кастро, 87
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