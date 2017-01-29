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Роман Бабаев: не думаю, что возникнут какие-то сложности по поводу продления контракта с Тошичем (1)
Роман Бабаев: не думаю, что возникнут какие-то сложности по поводу продления контракта с Тошичем (1)
Филипп Лам: мы можем и должны играть лучше
Защитник "Баварии" Филипп Лам прокомментировал победу своей команды в матче против "Вердера" (2:1) в 18 туре Бундеслиги.
"Самое главное, что мы победили. Естественно, мы можем и должны играть лучше. Впереди английские недели. Нас ждут очень серьезные матчи, в которых мы должны будем играть лучше, чем в последних поединках", - цитирует Лама официальный сайт клуба.
"Самое главное, что мы победили. Естественно, мы можем и должны играть лучше. Впереди английские недели. Нас ждут очень серьезные матчи, в которых мы должны будем играть лучше, чем в последних поединках", - цитирует Лама официальный сайт клуба.
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