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Филипп Лам: мы можем и должны играть лучше

Защитник "Баварии" Филипп Лам прокомментировал победу своей команды в матче против "Вердера" (2:1) в 18 туре Бундеслиги.

"Самое главное, что мы победили. Естественно, мы можем и должны играть лучше. Впереди английские недели. Нас ждут очень серьезные матчи, в которых мы должны будем играть лучше, чем в последних поединках", - цитирует Лама официальный сайт клуба.
Теги: Лам Бавария Вердер
Сегодня, 16:00
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