Шон Ричард Госс перешел из "МЮ" в КПР

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Шон Ричард Госс перешёл в КПР, сообщает официальный сайт "обручей".Контракт подписан на 3,5 года. Сумма трансфера не разглашается. 21-летний хавбек выступал за молодёжную команду "Красных дьяволов".