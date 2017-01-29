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Шон Ричард Госс перешел из "МЮ" в КПР

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Шон Ричард Госс перешёл в КПР, сообщает официальный сайт "обручей".

Контракт подписан на 3,5 года. Сумма трансфера не разглашается. 21-летний хавбек выступал за молодёжную команду "Красных дьяволов".

Шон Ричард Госс перешел из "МЮ" в КПР
Теги: КПР Манчестер Юнайтед Трансферы
Сегодня, 16:16
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