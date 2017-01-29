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Макс Крузе: мы хорошо показали себя в игровом плане, но одного тайма такой игры недостаточно

Нападающий "Вердера" Макс Крузе прокомментировал поражение своей команды в матче против "Баварии" (1:2) в 18 туре Бундеслиги.

"Фрайбург" на прошлой неделе показал, что против "Баварии" можно играть. С той игрой, что мы показывали во втором тайме, все возможно. Мы хорошо показали себя в игровом плане, но одного тайма такой игры недостаточно. Если ты хочешь набрать очки против "Баварии", то должен играть хорошо на протяжении всех 90 минут. Мы хорошо показали себя, но в итоге не взяли ни одного очка", - цитирует Крузе официальный сайт "Баварии".
Теги: Бавария Вердер
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