"Ливерпуль" организовал для Садио Мане чартерный рейс из Габона

"Ливерпуль" организовал для своего нападающего Садио Мане чартерный рейс из Габона, информирует the Telegraph.



Сборная Сенегала, чьи цвета защищает форвард, вылетела из Кубка Африки, уступив в четвертьфинале Камеруну по пенальти. Таким образом, теперь Мане имеет шансы сыграть против "Челси".