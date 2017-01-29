Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Новости партнеров
Лента новостей:
10:45
Роман Бабаев: не думаю, что возникнут какие-то сложности по поводу продления контракта с Тошичем (1)
Роман Бабаев: не думаю, что возникнут какие-то сложности по поводу продления контракта с Тошичем (1)
"Ливерпуль" организовал для Садио Мане чартерный рейс из Габона
"Ливерпуль" организовал для своего нападающего Садио Мане чартерный рейс из Габона, информирует the Telegraph.
Сборная Сенегала, чьи цвета защищает форвард, вылетела из Кубка Африки, уступив в четвертьфинале Камеруну по пенальти. Таким образом, теперь Мане имеет шансы сыграть против "Челси".
Сборная Сенегала, чьи цвета защищает форвард, вылетела из Кубка Африки, уступив в четвертьфинале Камеруну по пенальти. Таким образом, теперь Мане имеет шансы сыграть против "Челси".
|Информация
|Не зарегистрированным пользователям запрещено оставлять комментарии. Вы можете пройти быструю регистрацию и присоедениться к обсуждению новостей.