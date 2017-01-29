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Роман Бабаев: не думаю, что возникнут какие-то сложности по поводу продления контракта с Тошичем (1)
Роман Бабаев: не думаю, что возникнут какие-то сложности по поводу продления контракта с Тошичем (1)
Вратарь "Эшторила" был оглушен петардой в матче чемпионата Португалии
Вратарь "Эшторила" Хосе Морейру был оглушен петардой в домашнем матче национального чемпионата против "Порту", информирует Record.
Отмечается, что перед началом второго тайма болельщики гостей бросили две петарды в голкипера, одна из которых взорвалась в непосредственной близости от Морейру. Судья Мануэл Оливейра отложил начало второго тайма на несколько минут, но голкипер смог продолжить игру и доиграл матч до конца, пропустив два мяча.
"Газета.ру"
Отмечается, что перед началом второго тайма болельщики гостей бросили две петарды в голкипера, одна из которых взорвалась в непосредственной близости от Морейру. Судья Мануэл Оливейра отложил начало второго тайма на несколько минут, но голкипер смог продолжить игру и доиграл матч до конца, пропустив два мяча.
"Газета.ру"
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