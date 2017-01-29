"Тяньцзинь Цюаньцзянь" претендует на Ислама Слимани

"Тяньцзинь Цюаньцзянь" сделал предложение в размере 38 миллионов фунтов "Лестеру" по трансферу Ислама Слимани.



Как сообщает Sky Sports, китайский клуб предложил форварду зарплату в 300 тысяч фунтов в неделю.