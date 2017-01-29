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Карло Анчелотти: мы заслуженно победили "Вердер"

Главный тренер "Баварии" Карло Анчелотти прокомментировал победу своей команды в матче против "Вердера" (2:1) в 18 туре Бундеслиги.

"По ходу сезона всегда бывают тяжелые матчи. Сегодня был именно такой. Но мы победили заслуженно", - цитирует тренера официальный сайт клуба.
Теги: Анчелотти Вердер Бавария
Сегодня, 17:45
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