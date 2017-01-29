Арьен Роббен: нам еще есть над чем работать

Полузащитник "Баварии" Арьен Роббен прокомментировал победу своей команды в матче против "Вердера" (2:1) в 18 туре Бундеслиги.



"Когда команда делает счет 2:0, то кажется, что дело уже в шляпе. Во втором тайме "Вердер" значительно усилил давление на нас, больше шел вперед, а это означало, что у нас появлялось больше свободных зон. Мы должны использовать такую ситуацию намного лучше. В идеале счет должен был быть 3:0, 4:0. Мы должны быть более организованными и лучше контролировать мяч. В первом тайме мы позволяли слишком много контратак. Нам еще есть над чем работать", - цитирует Роббена официальный сайт клуба.