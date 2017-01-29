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Роман Бабаев: не думаю, что возникнут какие-то сложности по поводу продления контракта с Тошичем (1)
Роман Бабаев: не думаю, что возникнут какие-то сложности по поводу продления контракта с Тошичем (1)
Александр Нури: нужно работать над тем, чтобы хорошая игра преобразовывалась в очки
И.о. главного тренера "Вердера" Александр Нури прокомментировал поражение своей команды в матче против "Баварии" (1:2) в 18 туре Бундеслиги.
"Думаю, что в певром тайме мы хорошо располагались на поле. То, как мы играли, придает нам смелости. В матчах против двух очень сильных соперников мы не смогли набрать очки. Нужно работать над тем, чтобы хорошая игра преобразовывалась в очки", - цитирует Нури официальный сайт мюнхенцев.
"Думаю, что в певром тайме мы хорошо располагались на поле. То, как мы играли, придает нам смелости. В матчах против двух очень сильных соперников мы не смогли набрать очки. Нужно работать над тем, чтобы хорошая игра преобразовывалась в очки", - цитирует Нури официальный сайт мюнхенцев.
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