Александр Нури: нужно работать над тем, чтобы хорошая игра преобразовывалась в очки

И.о. главного тренера "Вердера" Александр Нури прокомментировал поражение своей команды в матче против "Баварии" (1:2) в 18 туре Бундеслиги.



"Думаю, что в певром тайме мы хорошо располагались на поле. То, как мы играли, придает нам смелости. В матчах против двух очень сильных соперников мы не смогли набрать очки. Нужно работать над тем, чтобы хорошая игра преобразовывалась в очки", - цитирует Нури официальный сайт мюнхенцев.