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Главный тренер сборной Кот-д'Ивуара подал в отставку
Главный тренер сборной Кот-д'Ивуара Мишель Дюссье ушел в отставку со своего поста , информирует официальный сайт Ивуарийской федерации футбола.
Отставка тренера была принята президентом и исполнительным комитетом федерации, которые поблагодарили Дюссье за его "профессионализм и смирение". Сообщается, что новый наставник будет определен в ближайшее время.
Дюссье возглавил сборную Кот-д'Ивуара летом 2015 года. Напомним, на Кубке африканских наций, который проходит в Габоне, ивуарийцы не сумели выйти в плей-офф, заняв третье место в группе С.
Отставка тренера была принята президентом и исполнительным комитетом федерации, которые поблагодарили Дюссье за его "профессионализм и смирение". Сообщается, что новый наставник будет определен в ближайшее время.
Дюссье возглавил сборную Кот-д'Ивуара летом 2015 года. Напомним, на Кубке африканских наций, который проходит в Габоне, ивуарийцы не сумели выйти в плей-офф, заняв третье место в группе С.
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