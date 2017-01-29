Главный тренер сборной Кот-д'Ивуара подал в отставку

Главный тренер сборной Кот-д'Ивуара Мишель Дюссье ушел в отставку со своего поста , информирует официальный сайт Ивуарийской федерации футбола.



Отставка тренера была принята президентом и исполнительным комитетом федерации, которые поблагодарили Дюссье за его "профессионализм и смирение". Сообщается, что новый наставник будет определен в ближайшее время.



Дюссье возглавил сборную Кот-д'Ивуара летом 2015 года. Напомним, на Кубке африканских наций, который проходит в Габоне, ивуарийцы не сумели выйти в плей-офф, заняв третье место в группе С.