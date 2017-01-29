Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Новости партнеров
Лента новостей:
10:45
Роман Бабаев: не думаю, что возникнут какие-то сложности по поводу продления контракта с Тошичем (1)
Роман Бабаев: не думаю, что возникнут какие-то сложности по поводу продления контракта с Тошичем (1)
Бастиан Швайнштайгер впервые за год выйдет в стартовом составе "МЮ"
Стартовый состав "Манчестер Юнайтед" на матч 1/16 финала Кубка Англии с "Уиганом".
"Манчестер Юнайтед": Ромеро, Шоу, Смоллинг, Рохо, Фосу-Менса, Швайнштайгер, Мхитарян, Феллайни, Мата, Руни, Марсьяль.
Запасные: Перейра, Туанзебе, Блинд, Янг, Эррера, Ибрагимович, Рашфорд.
"Манчестер Юнайтед": Ромеро, Шоу, Смоллинг, Рохо, Фосу-Менса, Швайнштайгер, Мхитарян, Феллайни, Мата, Руни, Марсьяль.
Запасные: Перейра, Туанзебе, Блинд, Янг, Эррера, Ибрагимович, Рашфорд.
|Информация
|Не зарегистрированным пользователям запрещено оставлять комментарии. Вы можете пройти быструю регистрацию и присоедениться к обсуждению новостей.