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Бастиан Швайнштайгер впервые за год выйдет в стартовом составе "МЮ"

Стартовый состав "Манчестер Юнайтед" на матч 1/16 финала Кубка Англии с "Уиганом".

"Манчестер Юнайтед": Ромеро, Шоу, Смоллинг, Рохо, Фосу-Менса, Швайнштайгер, Мхитарян, Феллайни, Мата, Руни, Марсьяль.

Запасные: Перейра, Туанзебе, Блинд, Янг, Эррера, Ибрагимович, Рашфорд.
Теги: Швайнштайгер Манчестер Юнайтед
Сегодня, 18:33
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