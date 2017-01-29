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Роман Бабаев: не думаю, что возникнут какие-то сложности по поводу продления контракта с Тошичем (1)
Роман Бабаев: не думаю, что возникнут какие-то сложности по поводу продления контракта с Тошичем (1)
Агент: Мельгарехо останется в "Спартаке"
Хуан Апплеярд, агент полузащитника "Спартака" Лоренсо Мельгарехо, опроверг слухи о том, что парагваец может сменить клуб.
"Вся информация в прессе не соответствует действительности. Лоренсо останется в "Спартаке" и постарается стать чемпионом России в нынешнем сезоне", – цитирует агента ТАСС.
Ранее сообщалось об интересу к Мельгарехо со стороны "Локомотива" и "Галатасарая".
"Вся информация в прессе не соответствует действительности. Лоренсо останется в "Спартаке" и постарается стать чемпионом России в нынешнем сезоне", – цитирует агента ТАСС.
Ранее сообщалось об интересу к Мельгарехо со стороны "Локомотива" и "Галатасарая".
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