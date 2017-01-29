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Агент: Мельгарехо останется в "Спартаке"

Хуан Апплеярд, агент полузащитника "Спартака" Лоренсо Мельгарехо, опроверг слухи о том, что парагваец может сменить клуб.

"Вся информация в прессе не соответствует действительности. Лоренсо останется в "Спартаке" и постарается стать чемпионом России в нынешнем сезоне", – цитирует агента ТАСС.

Ранее сообщалось об интересу к Мельгарехо со стороны "Локомотива" и "Галатасарая".
Теги: Мельгарехо
Сегодня, 18:45
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№17 Написал: Карл XII (Сегодня, 19:17) #
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online
Болеет за:
«Урал»
Цитата: йцукенгшщзхъ
Пок-пок-пок

Что-что, простите? Я не понимаю спартаковский язык...
Регистрация: 29.01.2017
№16 Написал: Витек 88-20 Санкт-Петербург (Сегодня, 19:16) #
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Болеет за:
«Зенит»
Как в Кубани играл....и что стало((( Так же как и Ромуло...
Сколькл игроков свинки загубили....
Дзюба во время свалил...не удивлюсь, что и сейчас бы по арендам Федун его бросал.
Регистрация: 7.12.2016
№15 Написал: йцукенгшщзхъ Балаково (Сегодня, 19:15) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: йцукенгшщзхъ
Цитата: Карл XII
Играя за "Кубань" он показывал очень качественную игру, но перейдя в...... полностью перестал быть тем Лоренцо, игрой которого мы любовались в "Бенфике" и в "Кубане".

Вякает представитель продажного Урала

Еще забыл, в связи с этим фраза:
Уткин В.:"...желаю Уралу вылета"
Регистрация: 7.06.2016
№14 Написал: myspartaksuperclub (Сегодня, 19:14) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
ну слава богу, будут с адриано на пару феерить.


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болельщик спартака и в лихие 90-е
Регистрация: 15.12.2016
№13 Написал: Карл XII (Сегодня, 19:13) #
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online
Болеет за:
«Урал»
Цитата: Канада
Подробно мониторите заштатный,типа нашего ,чемп ???

А зачем смотреть португальский чемпионат, когда за "Бенфикой" можно было наблюдать как в ЛЧ, так и в ЛЕ?
Регистрация: 29.01.2017
№12 Написал: йцукенгшщзхъ Балаково (Сегодня, 19:13) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Карл XII
Играя за "Кубань" он показывал очень качественную игру, но перейдя в...... полностью перестал быть тем Лоренцо, игрой которого мы любовались в "Бенфике" и в "Кубане".

Вякает представитель продажного Урала
Регистрация: 7.06.2016
№11 Написал: Сибирячок (Сегодня, 19:11) #
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online
Болеет за:
«Сибирь»
Цитата: Карл XII
игрой которого мы любовались в "Бенфике"

Пиздос. Ты любовался им ещё в Бенфике? Клоун ты, не более. Карл, ты клоун, Карл.


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В современном английском to kerzhakov и to glushakov - глаголы-антонимы.
Регистрация: 17.10.2016
№10 Написал: Канада (Сегодня, 19:09) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Карл XII
перестал быть тем Лоренцо, игрой которого мы любовались в "Бенфике
Подробно мониторите заштатный,типа нашего ,чемп ??? Как там у Станиславского..? smirk
Регистрация: 6.12.2016
№9 Написал: 4 звезды (Сегодня, 19:09) #
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Цитата: Карл XII
но перейдя в.....

в состав не проходит, не прижился пока
Регистрация: 7.12.2016
№8 Написал: скальп (Сегодня, 19:04) #
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для глубины состава очень даже пригодится
Регистрация: 24.12.2016
№7 Написал: Карл XII (Сегодня, 19:03) #
  • +1
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online
Болеет за:
«Урал»
Играя за "Кубань" он показывал очень качественную игру, но перейдя в...... полностью перестал быть тем Лоренцо, игрой которого мы любовались в "Бенфике" и в "Кубане".
Регистрация: 29.01.2017
№6 Написал: Сибирячок (Сегодня, 19:02) #
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  •  (5)
online
Болеет за:
«Сибирь»
Цитата: Charodei
Жаль парня...окончательно деградирует у ,,великих''...

Так возьмите его за три копейки - прогрессировать начнёт. Как Рамон, Джанер, Янчик, Витиньо, Траоре, Калоуда, Жезус, Маазу, Гонсалес, Базелюк и ещё целый взвод балласта Гинера.


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В современном английском to kerzhakov и to glushakov - глаголы-антонимы.
Регистрация: 17.10.2016
№5 Написал: Канада (Сегодня, 19:01) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Мысли нейтральные:"Ушёл - не страшно" ..,"..не ушёл - ну и хорошо, + глубине состава"
Регистрация: 6.12.2016
№4 Написал: 4 звезды (Сегодня, 19:00) #
  • -1
  •  (5)

А он себя еще покажет wink
Регистрация: 7.12.2016
№3 Написал: SPV Bryansk (Сегодня, 18:55) #
  • -2
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Charodei
Жаль парня...окончательно деградирует

Дурака глупо жалеть, Аналара уже ломался в этой командочке и опять в нее вернулся. Не учит его жизнь ничему
Регистрация: 2.02.2012
№2 Написал: 4 звезды (Сегодня, 18:50) #
  • -1
  •  (3)

запас жопу не ....
Регистрация: 7.12.2016
№1 Написал: Charodei Борзя (Сегодня, 18:50) #
  • -4
  •  (12)
Болеет за:
ЦСКА
Жаль парня...окончательно деградирует у ,,великих''...
Регистрация: 27.07.2013
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