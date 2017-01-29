"Крылья Советов" сыграли вничью со словацким "Шпортом"

"Крылья Советов" в контрольном матче на втором сборе сыграли вничью со словацким "Шпортом".



Контрольный матч



"Крылья Советов" – "Шпорт" – 1:1



Голы: Ткачёв, 5 (1:0); Брезнаник, 28 (1:1).



"Крылья Советов" (первый тайм): Лория, Родич, Таранов, Гаджибеков, Ятченко, Башкиров, Цвейба, Кленкин, Ткачев, Бруно, Корниленко.



"Крылья Советов" (второй тайм): Конюхов, Маргасов, Божин, Бато, Надсон, Цвейба, Кленкин, Зинков, Чочиев, Визнович, Садик.