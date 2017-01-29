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"Крылья Советов" сыграли вничью со словацким "Шпортом"

"Крылья Советов" в контрольном матче на втором сборе сыграли вничью со словацким "Шпортом".

Контрольный матч

"Крылья Советов" – "Шпорт" – 1:1

Голы: Ткачёв, 5 (1:0); Брезнаник, 28 (1:1).

"Крылья Советов" (первый тайм): Лория, Родич, Таранов, Гаджибеков, Ятченко, Башкиров, Цвейба, Кленкин, Ткачев, Бруно, Корниленко.

"Крылья Советов" (второй тайм): Конюхов, Маргасов, Божин, Бато, Надсон, Цвейба, Кленкин, Зинков, Чочиев, Визнович, Садик.
Теги: Крылья Советов
Сегодня, 18:56
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