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Роман Бабаев: не думаю, что возникнут какие-то сложности по поводу продления контракта с Тошичем (1)
Роман Бабаев: не думаю, что возникнут какие-то сложности по поводу продления контракта с Тошичем (1)
"Крылья Советов" сыграли вничью со словацким "Шпортом"
"Крылья Советов" в контрольном матче на втором сборе сыграли вничью со словацким "Шпортом".
Контрольный матч
"Крылья Советов" – "Шпорт" – 1:1
Голы: Ткачёв, 5 (1:0); Брезнаник, 28 (1:1).
"Крылья Советов" (первый тайм): Лория, Родич, Таранов, Гаджибеков, Ятченко, Башкиров, Цвейба, Кленкин, Ткачев, Бруно, Корниленко.
"Крылья Советов" (второй тайм): Конюхов, Маргасов, Божин, Бато, Надсон, Цвейба, Кленкин, Зинков, Чочиев, Визнович, Садик.
Контрольный матч
"Крылья Советов" – "Шпорт" – 1:1
Голы: Ткачёв, 5 (1:0); Брезнаник, 28 (1:1).
"Крылья Советов" (первый тайм): Лория, Родич, Таранов, Гаджибеков, Ятченко, Башкиров, Цвейба, Кленкин, Ткачев, Бруно, Корниленко.
"Крылья Советов" (второй тайм): Конюхов, Маргасов, Божин, Бато, Надсон, Цвейба, Кленкин, Зинков, Чочиев, Визнович, Садик.
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