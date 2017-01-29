Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Новости партнеров
Лента новостей:
10:45
Роман Бабаев: не думаю, что возникнут какие-то сложности по поводу продления контракта с Тошичем (1)
Роман Бабаев: не думаю, что возникнут какие-то сложности по поводу продления контракта с Тошичем (1)
"Милан" и "Рома" потерпели поражение в чемпионате Италии
Завершились матчи 22-го тура первенства Италии. "Ювентус" одержал победу над "Сассуоло", а "Милан" и "Рома" уступили в гостевых матчах.
Чемпионат Италии. 22 тур
"Удинезе" - "Милан" - 2:1
Голы: Бонавентура, 8, Теро, 31, Пауль, 73
"Удинезе": Карнезис, Самир, Ларанжера, Фелипе, Фараони (Анджелла, 30), Холлфредссон, Фофана (Аднан, 72), Янкто, Пауль (Эрто, 90+2), Сапата, Теро
"Милан": Доннарумма, Абате, Шильо (Вангиони, 74), Палетта, Романьоли, Локателли, Куцка, Пашалич, Бонавентура (Деулофеу, 27), Бакка (Лападула, 71), Сусо
Предупреждения: Пашалич, 45+4, Романьоли, 54, Самир, 62, Пауль, 71, Анджелла, 83.
"Сампдория" - "Рома" - 3:2
Гол: Фернандеш, 21, Шик, 71, Мурьель, 73 - Перес, 5, Джеко, 66
"Сампдория": Пуджони, Берешиньски, Реджини, Сильвестре, Шкриньяр, Торрейра, Баррето, Фернандеш (Шик, 69), Прает (Линетти, 62), Мурьель, Квальярелла (Джуричич, 84)
"Рома": Щенсны, Перес (Эль-Шаарави, 78), Эмерсон, Вермален (Паредес, 88), Фасио, Рюдигер, Де Росси (Тотти, 78), Стротман, Найнггол, Перотти, Джеко
Предупреждения: Торрейра, 30, Вермален, 51, Пуджони, 60, Рюдигер, 72, Тотти, 90+1.
"Сассуоло" - "Ювентус" - 0:2
Голы: Игуаин, 9, Хедира, 25
"Сассуоло": Консильи, Антей, Пелузо, Каннавар, Ачерби, Пеллегрини (Дункан, 59), Маццители (Дефрель, 59), Аквилани, Политано, Матри (Рагуза, 75), Берарди
"Ювентус": Буффон, Лихтштайнер, Сандро, Бонуччи, Кьеллини, Пьянич, Хедира, Куадрадо (Ринкон, 83), Игуаин, Дибала (Пьяца, 77), Манджукич
Предупреждения: Политано, 23, Маццители, 37, Пьянич, 58, Пелузо, 65
Чемпионат Италии. 22 тур
"Удинезе" - "Милан" - 2:1
Голы: Бонавентура, 8, Теро, 31, Пауль, 73
"Удинезе": Карнезис, Самир, Ларанжера, Фелипе, Фараони (Анджелла, 30), Холлфредссон, Фофана (Аднан, 72), Янкто, Пауль (Эрто, 90+2), Сапата, Теро
"Милан": Доннарумма, Абате, Шильо (Вангиони, 74), Палетта, Романьоли, Локателли, Куцка, Пашалич, Бонавентура (Деулофеу, 27), Бакка (Лападула, 71), Сусо
Предупреждения: Пашалич, 45+4, Романьоли, 54, Самир, 62, Пауль, 71, Анджелла, 83.
"Сампдория" - "Рома" - 3:2
Гол: Фернандеш, 21, Шик, 71, Мурьель, 73 - Перес, 5, Джеко, 66
"Сампдория": Пуджони, Берешиньски, Реджини, Сильвестре, Шкриньяр, Торрейра, Баррето, Фернандеш (Шик, 69), Прает (Линетти, 62), Мурьель, Квальярелла (Джуричич, 84)
"Рома": Щенсны, Перес (Эль-Шаарави, 78), Эмерсон, Вермален (Паредес, 88), Фасио, Рюдигер, Де Росси (Тотти, 78), Стротман, Найнггол, Перотти, Джеко
Предупреждения: Торрейра, 30, Вермален, 51, Пуджони, 60, Рюдигер, 72, Тотти, 90+1.
"Сассуоло" - "Ювентус" - 0:2
Голы: Игуаин, 9, Хедира, 25
"Сассуоло": Консильи, Антей, Пелузо, Каннавар, Ачерби, Пеллегрини (Дункан, 59), Маццители (Дефрель, 59), Аквилани, Политано, Матри (Рагуза, 75), Берарди
"Ювентус": Буффон, Лихтштайнер, Сандро, Бонуччи, Кьеллини, Пьянич, Хедира, Куадрадо (Ринкон, 83), Игуаин, Дибала (Пьяца, 77), Манджукич
Предупреждения: Политано, 23, Маццители, 37, Пьянич, 58, Пелузо, 65
|Информация
|Не зарегистрированным пользователям запрещено оставлять комментарии. Вы можете пройти быструю регистрацию и присоедениться к обсуждению новостей.