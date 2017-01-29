"Милан" и "Рома" потерпели поражение в чемпионате Италии

Завершились матчи 22-го тура первенства Италии. "Ювентус" одержал победу над "Сассуоло", а "Милан" и "Рома" уступили в гостевых матчах.



Чемпионат Италии. 22 тур



"Удинезе" - "Милан" - 2:1



Голы: Бонавентура, 8, Теро, 31, Пауль, 73



"Удинезе": Карнезис, Самир, Ларанжера, Фелипе, Фараони (Анджелла, 30), Холлфредссон, Фофана (Аднан, 72), Янкто, Пауль (Эрто, 90+2), Сапата, Теро



"Милан": Доннарумма, Абате, Шильо (Вангиони, 74), Палетта, Романьоли, Локателли, Куцка, Пашалич, Бонавентура (Деулофеу, 27), Бакка (Лападула, 71), Сусо



Предупреждения: Пашалич, 45+4, Романьоли, 54, Самир, 62, Пауль, 71, Анджелла, 83.





"Сампдория" - "Рома" - 3:2



Гол: Фернандеш, 21, Шик, 71, Мурьель, 73 - Перес, 5, Джеко, 66



"Сампдория": Пуджони, Берешиньски, Реджини, Сильвестре, Шкриньяр, Торрейра, Баррето, Фернандеш (Шик, 69), Прает (Линетти, 62), Мурьель, Квальярелла (Джуричич, 84)



"Рома": Щенсны, Перес (Эль-Шаарави, 78), Эмерсон, Вермален (Паредес, 88), Фасио, Рюдигер, Де Росси (Тотти, 78), Стротман, Найнггол, Перотти, Джеко



Предупреждения: Торрейра, 30, Вермален, 51, Пуджони, 60, Рюдигер, 72, Тотти, 90+1.





"Сассуоло" - "Ювентус" - 0:2



Голы: Игуаин, 9, Хедира, 25



"Сассуоло": Консильи, Антей, Пелузо, Каннавар, Ачерби, Пеллегрини (Дункан, 59), Маццители (Дефрель, 59), Аквилани, Политано, Матри (Рагуза, 75), Берарди



"Ювентус": Буффон, Лихтштайнер, Сандро, Бонуччи, Кьеллини, Пьянич, Хедира, Куадрадо (Ринкон, 83), Игуаин, Дибала (Пьяца, 77), Манджукич



Предупреждения: Политано, 23, Маццители, 37, Пьянич, 58, Пелузо, 65