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Агент: договоренность о переходе Траоре в "Бешикташ" уже есть

Дмитрий Селюк, агент нападающего ЦСКА Ласина Траоре, сообщил, что игрок близок к переходу в аренду в "Бешикташ".

"Официально контракт с "Бешикташем" еще не подписан, мы ждем момента подписания бумаг. Но договоренность о переходе в аренду до конца сезона есть", - цитирует Селюка ТАСС.
Теги: Траоре ЦСКА Селюк
Сегодня, 19:27
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22
(2)
№22 Написал: мяч квадратный (Сегодня, 21:27) #
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  •  (0)

как в бешикташ? селюк же говорил, что траоре интересуются клубы из первой пятёрки топ-клубов европы!
Регистрация: 7.03.2016
№21 Написал: скальп (Сегодня, 21:27) #
  • -1
  •  (1)
online

Цитата: cska1971
Твои предположения не сбываются никогда, а ты всё не уймёшься...

в отношение гинера все как раз таки сбылись и то что цска играет на кожаной флейте без денег тоже,так что ослик кури елдак вместе с гинером smile

Цитата: Седой
Вспомнила бабка, когда девкой была. Ты спроси, где нынешние футболисты спартака тогда были? Дурик-это судья не ставящий пенальти, как в последнем дерби? Назвал 5 человек из которых 1-хороший игрок, 1-средний, 1-дерево, хоть и прыгучее, в которое еще попасть надо, 1-балабол с шальным ударом, после которого пару раз чудом залетело и 1-высокооплачиваемый лавочник. Это ты этим кого-то напугать надеялся?)

ты реально осел с тобой разговора даже не будет,почитай историю переписки прежде чем пукать,в дерби полез не я,я вел разговор за последнее дерби в котором вы были размазаны,вы можете и дальше пенять на пенальти и состав,тем самым признавая что без чемоданчиков вы ничто,а при честном судействе где не высасывают из пальца левые пенальти у вас нет шансов,а состав и прочее это только ваши проблемы,но никак не Спартака
Регистрация: 24.12.2016
№20 Написал: Pavel 999 (Сегодня, 20:43) #
  • -3
  •  (3)

Цитата: myspartaksuperclub
Цитата: Pavel 999

вы уж там ослы не обидьте бабла не пожалейте с почестями проводите

если наш спартак так каждую свою св.... провожать будет, то федуну никакой народной нефти не хватит, уж очень часто поголовье у нас меняется.

он особенный он исключение он лучший а остальные так уходят молча
Регистрация: 4.08.2016
№19 Написал: gena26 (Сегодня, 20:33) #
  • -4
  •  (4)

Траоре старался, фанаты Спартака тебе говорят спасибо
Регистрация: 14.01.2017
№18 Написал: myspartaksuperclub (Сегодня, 20:27) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Pavel 999

вы уж там ослы не обидьте бабла не пожалейте с почестями проводите

если наш спартак так каждую свою св.... провожать будет, то федуну никакой народной нефти не хватит, уж очень часто поголовье у нас меняется.


--------------------
болельщик спартака и в лихие 90-е
Регистрация: 15.12.2016
№17 Написал: Pavel 999 (Сегодня, 20:23) #
  • -3
  •  (5)

вы уж там ослы не обидьте бабла не пожалейте с почестями проводите все таки как ни как свой осел
Регистрация: 4.08.2016
№16 Написал: myspartaksuperclub (Сегодня, 20:21) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: сектант
Зачем цска отдает своего самого забивного форварда?

федун очень просит, говорит он спартаковской масти.


--------------------
болельщик спартака и в лихие 90-е
Регистрация: 15.12.2016
№15 Написал: Седой Россия (Сегодня, 20:07) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: скальп
Цитата: Butcher
Хде он и Промес был три дерби до до этого и где будет в следующих история скромно умалчивает

где ты был когда Спартак одержал самую крупную победу в дерби со счетом 6:0,вот где?))а то что будет,ты даже сильно не найдейся,на дурика теперь не проскочите,Зе,Промес,Глушаков
,Фернандо,Адриано-можешь сразу к тетке рвать))

Вспомнила бабка, когда девкой была. Ты спроси, где нынешние футболисты спартака тогда были? Дурик-это судья не ставящий пенальти, как в последнем дерби? Назвал 5 человек из которых 1-хороший игрок, 1-средний, 1-дерево, хоть и прыгучее, в которое еще попасть надо, 1-балабол с шальным ударом, после которого пару раз чудом залетело и 1-высокооплачиваемый лавочник. Это ты этим кого-то напугать надеялся?)


--------------------
http://cskamoskva.ru/
Регистрация: 16.08.2008
№14 Написал: cska1971 Москва (Сегодня, 20:04) #
  • -1
  •  (3)

Цитата: скальп
а то что будет,ты даже сильно не найдейся,на дурика теперь не проскочите


Твои предположения не сбываются никогда, а ты всё не уймёшься...
Регистрация: 26.01.2007
№13 Написал: скальп (Сегодня, 19:59) #
  • -3
  •  (7)
online

Цитата: Butcher
скальп,
Хавронья хвалилась-хвалилась, пошла посрать и провалилась laughing

гинер сикелился на трансферы,хотел халяву словить,да только прилетело от Еремы и Траоре,а теперь еще и китайское барахло после кап ремонта подписал на 4 года))
Регистрация: 24.12.2016
№12 Написал: Butcher (Сегодня, 19:55) #
  • -3
  •  (5)

скальп,
Хавронья хвалилась-хвалилась, пошла посрать и провалилась laughing
Регистрация: 20.12.2015
№11 Написал: скальп (Сегодня, 19:52) #
  • -2
  •  (4)
online

Цитата: Butcher
Хде он и Промес был три дерби до до этого и где будет в следующих история скромно умалчивает

где ты был когда Спартак одержал самую крупную победу в дерби со счетом 6:0,вот где?))а то что будет,ты даже сильно не найдейся,на дурика теперь не проскочите,Зе,Промес,Глушаков
,Фернандо,Адриано-можешь сразу к тетке рвать))
Регистрация: 24.12.2016
№10 Написал: Lord_Vik Москва (Сегодня, 19:49) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Ослы еще пожалеют. До первого сальто Оланаре
Регистрация: 22.09.2007
№9 Написал: Витек 88-20 Санкт-Петербург (Сегодня, 19:48) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
Селюк)))) такой Селюк))))
Говорил, что нашли лучше вариант и в Бешикташе Траоре не будет. А сейчас говорит, что переходит к туркам...буга-га)))
Регистрация: 7.12.2016
№8 Написал: Butcher (Сегодня, 19:47) #
  • -1
  •  (5)

скальп,
Хде он и Промес был три дерби до этого и где будет в следующих история скромно умалчивает laughing
Регистрация: 20.12.2015
№7 Написал: сектант Смоленск (Сегодня, 19:47) #
  • -4
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Butcher
сектант,
скальп,
дифчонки, чмакнитесь ф дёсны и идите обсуждать престарелого миланского лавочника)))

Да на Спартаковских ветках вас конебомжей пруд пруди,а тут на вашей конской ты один.Поспокойнее.Вам же недоношенным лишь бы срач разводить.Вот я же нормальный комент,без подьебок,а ты сразу в неадекватную агрессию ьезешь.Чертилло
Регистрация: 3.11.2016
№6 Написал: скальп (Сегодня, 19:46) #
  • -4
  •  (8)
online

Цитата: Butcher
идите обсуждать престарелого миланского лавочника)))

помню как подобные тебе всем кагалом ржали над Зе Луишем когда он приехал,а после двушки в дерби резко все пропали sweat_smile
Регистрация: 24.12.2016
№5 Написал: Butcher (Сегодня, 19:42) #
  • -3
  •  (7)

сектант,
скальп,
дифчонки, чмакнитесь ф дёсны и идите обсуждать престарелого миланского лавочника)))
Регистрация: 20.12.2015
№4 Написал: сектант Смоленск (Сегодня, 19:39) #
  • -3
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Непонимаю в чем пр кол?Зачем цска отдает своего самого забивного форварда?
Регистрация: 3.11.2016
№3 Написал: скальп (Сегодня, 19:35) #
  • -3
  •  (5)
online

Селюк конечно грамотно и резонно тянет время до окончания окна,а наивные ослики продолжают ждать что он уйдет))
Регистрация: 24.12.2016
№2 Написал: Butcher (Сегодня, 19:35) #
  • -6
  •  (6)

Савелий,
В Бишкек Селюк твой анус давно продал laughing
Регистрация: 20.12.2015
№1 Написал: Савелий Россия (Сегодня, 19:34) #
  • +6
  •  (8)

Во Селюк суетится, деревянного никак не пристроит...- вчера Спортинг, сегодня Бешикташ...)) Какой Бешикташ...? Максимум Бишкек...))
Регистрация: 28.12.2015
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