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Агент: договоренность о переходе Траоре в "Бешикташ" уже есть
Дмитрий Селюк, агент нападающего ЦСКА Ласина Траоре, сообщил, что игрок близок к переходу в аренду в "Бешикташ".
"Официально контракт с "Бешикташем" еще не подписан, мы ждем момента подписания бумаг. Но договоренность о переходе в аренду до конца сезона есть", - цитирует Селюка ТАСС.
"Официально контракт с "Бешикташем" еще не подписан, мы ждем момента подписания бумаг. Но договоренность о переходе в аренду до конца сезона есть", - цитирует Селюка ТАСС.
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