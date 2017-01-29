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Дубль Чалова помог ЦСКА разгромить "Хорсенс"

ЦСКА разгромил датский "Хорсенс" в контрольном матче. Соперник армейцев занимает 7-е место в чемпионате Дании.

Контрольный матч

ЦСКА - "Хорсенс" - 4:0

Голы: Фернандес, 23 (1:0); Чалов, 39 (2:0); Ионов, 49 (3:0); Чалов, 78 (4:0).

ЦСКА: Чепчугов, А. Березуцкий, Васин, Игнашевич, Марио Фернандес, Вернблум, Головин (Кучаев, 80), Дзагоев (Щенников, 70), Миланов (Гордюшенко, 70), Чалов, Ионов (Жамалетдинов, 70).
Теги: ЦСКА
Сегодня, 19:31
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28
(1)
№28 Написал: Lord_Vik Москва (Сегодня, 21:21) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Dvenyatin_Druz_
Цитата: Коляс
Может с Оланаре погорячились?)
Да нет, всё нормально.

Ну и хорошо. Ждем дубль Оланаре в ворота Зенита сразу после перерыва.
Я не против.
Регистрация: 22.09.2007
№27 Написал: parus2nik г.Темрюк,Краснодарский край (Сегодня, 21:20) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Краснодар»
Соперник был откровенно слабый и потерпел поражение. Несмотря на это вызывает уважение тот факт, что уже в третьем контрольно матче подряд ворота армейцев остается неприкосновенными.
Регистрация: 31.10.2013
№26 Написал: мяч квадратный (Сегодня, 21:14) #
  • 0
  •  (0)

Dvenyatin_Druz_,
я сказал неправду?
Регистрация: 7.03.2016
№25 Написал: Dvenyatin_Druz_ Санкт-Петербург (Сегодня, 21:11) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: мяч квадратный
Ионов по сумме контрольных матчей - лучший бомбардир.

Это не мяч квадратный- это мозг квадратный у тебя. Где север -мозг? Ау ........а в ответ тишина.
Регистрация: 2.09.2015
№24 Написал: CSKA-180505 Североморск (Сегодня, 21:05) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
ЦСКА
Фернандес,конечно,монстр!
Регистрация: 24.10.2007
№23 Написал: мяч квадратный (Сегодня, 21:02) #
  • -2
  •  (2)

Ионов по сумме контрольных матчей - лучший бомбардир.
Регистрация: 7.03.2016
№22 Написал: Dvenyatin_Druz_ Санкт-Петербург (Сегодня, 21:01) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Dvenyatin_Druz_
Цитата: Volodia379
Цитата: Dvenyatin_Druz_
Цитата: Volodia379
Молодец Чалов забил два значит Панченко не нужен. Он Динамо очень нужен!

Почему здесь из второй лиги представители?

Прошла инфа что Газпром бросает Зенит так что скоро поменяемся местами!

Ваши подонки убили болельщика Зенита, мы с вами ни когда местами не поминаемся. Матери его скажи, что местами можно меняться.....

Подонков меньше не стало. Какие отношения у болельщиков «Динамо» и «Зенита»? ... Вы помните, наверное, известную историю, когда убили Петухова (15-летний болельщик «Зенита»)
Регистрация: 2.09.2015
№21 Написал: пантейлемон (Сегодня, 20:49) #
  • -2
  •  (2)

ХОТЕЛО laughing СЬ БЫ ПОСМОТРЕТЬ НА ВИТИНЬО ОН В КОМАНДЕ ИЛИ ОПЯТЬ В АРЕНДЕ
Регистрация: 21.09.2016
№20 Написал: Dvenyatin_Druz_ Санкт-Петербург (Сегодня, 20:41) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: myspartaksuperclub
Цитата: Dvenyatin_Druz_
Нет. Этот титул ваш...

думаешь удержим? а я сомневаться начал.

Хороший ты человек, но не орёл.
Регистрация: 2.09.2015
№19 Написал: myspartaksuperclub (Сегодня, 20:31) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Dvenyatin_Druz_
Нет. Этот титул ваш...

думаешь удержим? а я сомневаться начал.


--------------------
болельщик спартака и в лихие 90-е
Регистрация: 15.12.2016
№18 Написал: Dvenyatin_Druz_ Санкт-Петербург (Сегодня, 20:23) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: myspartaksuperclub
если так и дальше пойдет, то кони могут лишить наш спартак титула "чемпион межсезонья".

Нет. Этот титул ваш...
Регистрация: 2.09.2015
№17 Написал: myspartaksuperclub (Сегодня, 20:19) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
если так и дальше пойдет, то кони могут лишить наш спартак титула "чемпион межсезонья".


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болельщик спартака и в лихие 90-е
Регистрация: 15.12.2016
№16 Написал: Dvenyatin_Druz_ Санкт-Петербург (Сегодня, 20:17) #
  • -3
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Volodia379
Цитата: Dvenyatin_Druz_
Цитата: Volodia379
Молодец Чалов забил два значит Панченко не нужен. Он Динамо очень нужен!

Почему здесь из второй лиги представители?

Прошла инфа что Газпром бросает Зенит так что скоро поменяемся местами!

Ваши подонки убили болельщика Зенита, мы с вами ни когда местами не поминаемся. Матери его скажи, что местами можно меняться.....
Регистрация: 2.09.2015
№15 Написал: Седой Россия (Сегодня, 20:15) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: marsell33
Volodia379,
Цитата: Volodia379
Молодец Чалов забил два значит Панченко не нужен. Он Динамо очень нужен!

да не может цска вернуть панченко досрочно!так что до конца сезона он будет в динамке!а по окончании сезона уж очень мне кажется что он будет продан в динамо за условные 2-3 млн евро

Динамо, конечно с трансферами чудило жестко. Но платить 3 за футболиста, у которого в контракте прописано 1.4...


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http://cskamoskva.ru/
Регистрация: 16.08.2008
№14 Написал: ЭцЫк с гвоздями (Сегодня, 20:14) #
  • +4
  •  (4)

молоток Чалов!
Регистрация: 29.01.2017
№13 Написал: marsell33 губкин (Сегодня, 20:13) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
Volodia379,
Цитата: Volodia379
Молодец Чалов забил два значит Панченко не нужен. Он Динамо очень нужен!

да не может цска вернуть панченко досрочно!так что до конца сезона он будет в динамке!а по окончании сезона уж очень мне кажется что он будет продан в динамо за условные 2-3 млн евро
Регистрация: 6.12.2011
№12 Написал: Volodia379 (Сегодня, 20:09) #
  • 0
  •  (4)

Цитата: Dvenyatin_Druz_
Цитата: Volodia379
Молодец Чалов забил два значит Панченко не нужен. Он Динамо очень нужен!

Почему здесь из второй лиги представители?

Прошла инфа что Газпром бросает Зенит так что скоро поменяемся местами!
Регистрация: 11.04.2016
№11 Написал: Седой Россия (Сегодня, 20:01) #
  • +4
  •  (6)
Болеет за:
ЦСКА
Молодцы, радует, что Чалов проявил себя. И приятно удивляет Ионов


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http://cskamoskva.ru/
Регистрация: 16.08.2008
№10 Написал: Dvenyatin_Druz_ Санкт-Петербург (Сегодня, 19:59) #
  • -5
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Volodia379
Молодец Чалов забил два значит Панченко не нужен. Он Динамо очень нужен!

Почему здесь из второй лиги представители?
Регистрация: 2.09.2015
№9 Написал: Игорь Казьмин москва (Сегодня, 19:59) #
  • +2
  •  (6)

Пока всё ок.


--------------------
игорь
Регистрация: 11.11.2016
№8 Написал: Volodia379 (Сегодня, 19:53) #
  • +4
  •  (8)

Молодец Чалов забил два значит Панченко не нужен. Он Динамо очень нужен!
Регистрация: 11.04.2016
№7 Написал: gena26 (Сегодня, 19:52) #
  • +4
  •  (10)

У ЦСКА не плохой, молодой состав. Желаю побороться за Лигу европы
Регистрация: 14.01.2017
№6 Написал: molot327 Москва (Сегодня, 19:50) #
  • +4
  •  (6)
Болеет за:
ЦСКА
Еще один пустячок!.. И опять приятно!!! blush


--------------------
Но ведь я - не агитатор, Я - потомственный кузнец.
Молот мне - так я любого в своего перекую.
Регистрация: 14.04.2010
№5 Написал: Dvenyatin_Druz_ Санкт-Петербург (Сегодня, 19:41) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Коляс
Цитата: Dvenyatin_Druz_
Цитата: Коляс
Может с Оланаре погорячились?)

Да нет, всё нормально.


Да я в шутку. Нигга боевой , лишним точно не будет.

В ситуации ЦСКА не будет лишним и Ерёменко( только не подумай, что я прикалываюсь)
Регистрация: 2.09.2015
№4 Написал: Коляс Благовещенск (Сегодня, 19:38) #
  • +5
  •  (7)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Dvenyatin_Druz_
Цитата: Коляс
Может с Оланаре погорячились?)

Да нет, всё нормально.


Да я в шутку. Нигга боевой , лишним точно не будет.
Регистрация: 12.02.2014
№3 Написал: Dvenyatin_Druz_ Санкт-Петербург (Сегодня, 19:35) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Коляс
Может с Оланаре погорячились?)

Да нет, всё нормально.
Регистрация: 2.09.2015
№2 Написал: Коляс Благовещенск (Сегодня, 19:34) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
ЦСКА
Может с Оланаре погорячились?)
Регистрация: 12.02.2014
№1 Написал: 04537 Москва (Сегодня, 19:34) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
ЦСКА
Молодежи много.
Регистрация: 6.01.2008
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