Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Новости партнеров
Лента новостей:
Дубль Чалова помог ЦСКА разгромить "Хорсенс"
ЦСКА разгромил датский "Хорсенс" в контрольном матче. Соперник армейцев занимает 7-е место в чемпионате Дании.
Контрольный матч
ЦСКА - "Хорсенс" - 4:0
Голы: Фернандес, 23 (1:0); Чалов, 39 (2:0); Ионов, 49 (3:0); Чалов, 78 (4:0).
ЦСКА: Чепчугов, А. Березуцкий, Васин, Игнашевич, Марио Фернандес, Вернблум, Головин (Кучаев, 80), Дзагоев (Щенников, 70), Миланов (Гордюшенко, 70), Чалов, Ионов (Жамалетдинов, 70).
Контрольный матч
ЦСКА - "Хорсенс" - 4:0
Голы: Фернандес, 23 (1:0); Чалов, 39 (2:0); Ионов, 49 (3:0); Чалов, 78 (4:0).
ЦСКА: Чепчугов, А. Березуцкий, Васин, Игнашевич, Марио Фернандес, Вернблум, Головин (Кучаев, 80), Дзагоев (Щенников, 70), Миланов (Гордюшенко, 70), Чалов, Ионов (Жамалетдинов, 70).
|Информация
|Не зарегистрированным пользователям запрещено оставлять комментарии. Вы можете пройти быструю регистрацию и присоедениться к обсуждению новостей.