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Станислав Крицюк: российскому футболу нужно отказаться от бюджетных денег

Вратарь "Краснодара" Станислав Крицюк высказался относительно того, какие изменения нужны российскому футболу.

"Вот что такое российские бюджетные клубы?! Это деньги налогоплательщиков, которые, конечно, должны уходить на больницы или хотя бы на целевые программы развития массового спорта в регионе, а попадают они титульной команде профессиональных футболистов. На всё остальное, включая детский и любительский спорт, остаются копейки.

В большинстве европейских чемпионатов такой подход невозможен. Дело не только в трансферах и селекции, в том же маркетинге, доходах от ТВ-трансляций, работе с болельщиками, понятной системе детского и молодёжного футбола, подготовке специалистов.

Справедливо ли сравнивать российский и европейский футбол? Я согласен, на небольшом пространстве порядок навести легче. Но есть же США, давайте посмотрим, как у них. Территория вместе с Канадой примерно такая же, как у нас. Есть четыре основных вида спорта: хоккей, американский футбол, бейсбол и баскетбол – все они популярны и прибыльны.

Сейчас подтягивается и соккер, на матчах многих команд заполняются трибуны. Ещё 20 лет назад этого турнира вообще не существовало, а сейчас на матчах многих команд забиты трибуны – что в Канаде, что в США. Для того чтобы люди этот продукт "покупали", чемпионат делят на конференции, составляют удобный календарь с учётом возможных перелётов, увеличивают количество команд, выводят пару-тройку звёзд из-под потолка зарплат так, чтобы не было явных лидеров и аутсайдеров и все команды были конкурентоспособными. Да и клубы все принадлежат не государству, а именно лиге, которая заинтересована заработать больше.

С чего начинаем, если начинаем что-то менять? Основное - отказ от бюджетных денег. Конечно, в таком случае профессиональных команд станет меньше. Возможно, вообще останется одна профессиональная лига, а другие будут, например, студенческими. Зато на фоне этого можно будет создавать реальный бизнес-фундамент. Вот если вы начнёте платить свои, а не государственные средства, то будете заинтересованы в том, чтобы привлекать людей на стадионы, искать способы получения доходов с рекламы, ТВ-трансляций. Но по таким законам должна жить вся лига, а не один-два клуба. Но, опять же, дело не только в бюджетном финансировании. Это не панацея – есть много других вопросов, которые надо будет адаптировать к нашим условиям", - цитирует Крицюка Чемпионат.
Теги: Крицюк
Сегодня, 19:42
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19
(2)
№19 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 21:23) #
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  •  (0)

Да все давно придумано, не надо кроить на коленке трехколесный велосипед. Все клубы частные. Бюджет спонсирует единый призовой фонд, он огромный. И единый. Все призовые из него получают клубы в зависимости от занимаемых в премьерке мест, причем самый последний имеет тоже минимальные призы. И плюс система драфта и региональных зон.

Но только все это невыгодно дающим - единый призовой фонд будет в сто глаз присматриваться всеми клубами, что исключит коррупцию и разных местных маленьких князьков. Да и найти кто дернул и откуда будет легче - слишком прозрачно все.

Поэтому - все как и есть. Каждый бюджетный регион строит свою бюджетную воронку - и только щепки как фонтан. И там попробуй - разберись, что где и как - сплошные сумерки-потемки. В нашей традиции - все на местах повязаны друг с другом, крепко. Поэтому = хер что найдешь. Или сажать пучком - всезх сразу, что вызовет неудовольствие "местных элит" , с лоснящимися свиными мордами.

И ради бога - не надо нам другого. Ради бога.....
Регистрация: 3.03.2007
№18 Написал: Седой Россия (Сегодня, 21:05) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Сибирячок
Да губеры пилят бабло на футболе, как суперпилорама межгалактических масштабов. А так бы им футбол и в хер не упирался.

Так и я о том. А за то, что им пилить не мешают, еще и РФС содержат. Ни Галицкому, ни Гинеру, ни Федуну эти Симоняны, Прядкины и прочие мудко в куй не уперлись, после каждого матча им бабки платить и не понятно с чего им подчиняться. Но большинство клубов бюджетные и деваться частным некуда.


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http://cskamoskva.ru/
Регистрация: 16.08.2008
№17 Написал: Kolpino2 Санкт-Петербург (Сегодня, 21:02) #
  • +1
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Цитата: Витек 88-20
Ты же даже меня не видел, и не знаешь, обморок! А такое тут заявляешь.
Шестерка ты спортоговская.Как, приятно быть на подсосе?!

Не спорь с голубыми (Сибирячок). Не надо. Его лучше не замечать.
А по факту... У нас, по сути, капитализм государственный. Большие деньги делаются либо на недрах, либо на людях. С Федуном и Спартаком все ясно, не на IT бабки сделаны. Но и Галицкий-то бабки на жесточайшей эксплуатации людей сделал. В любой европейской стране никакого "Магнита" бы не было и быть не могло (я не наезжаю, только так система Галицкого и может бороться с Х5 и прочими Лентами, что не отменяет преступности его империи). Но он есть. Исключительно благодаря государству, "пожертвовавшему" граждан и "неграждан" г-ну Галицкому.
Регистрация: 12.11.2007
№16 Написал: Сибирячок (Сегодня, 20:53) #
  • -3
  •  (5)
Болеет за:
«Сибирь»
Представьте себя предпринимателями с предприятием со среднемесячным доходом в миллион рублей, а зарплату сотрудники просят на миллиард. Что делать будете?

Кредитоваться, перекредитовываться или нахер этих сотрудников пошлёте? Конечно, вы выберете вариант с пилорамой бюджетного бабла, воруя денежку у бюджетников. Со временем можно и от прибыли в миллион рублей отказаться - там же работать нужно, а среди миллиарда халявного нала миллион - это капля. Не стОит оно того, что-бы работать. Не правда ли?

Цитата: myspartaksuperclub
а какой-нбудь клуб в россии смог заработать в прошлом году на зарплату своим футболистам?

ЦСКА и Ростов.

В Китае нет ни одного футбольного клуба с госбюджетом, кстати.
Но Витсель сбежал из бюджетного клуба туда. Б л я д ь, за бабками - не поверите.


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В современном английском to kerzhakov и to glushakov - глаголы-антонимы.
Регистрация: 17.10.2016
№15 Написал: йцукенгшщзхъ Балаково (Сегодня, 20:37) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Правильно высказался, у нас страна - ни рыба, ни мясо (ни то,ни сё): если уж начали строить свободную рыночную экономику, так она должна быть для всех, если нет - тогда все природные ресурсы (монополии) - государственные. Так и с футболом - либо отменять гос. спонсирование, либо брать весь спорт под гос. бюджет.
Регистрация: 7.06.2016
№14 Написал: myspartaksuperclub (Сегодня, 20:35) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Сибирячок
Если предприятие (клуб) не способно заработать денежку на заплату своим футболистам

а какой-нбудь клуб в россии смог заработать в прошлом году на зарплату своим футболистам?


--------------------
болельщик спартака и в лихие 90-е
Регистрация: 15.12.2016
№13 Написал: Сибирячок (Сегодня, 20:34) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Сибирь»
Цитата: Седой
По твоей логике получается, что клубы заставляют губернаторов платить деньги, а по факту тем это выгодно и РФС выгодны ручные клубы, иначе хрен их кто будет содержать, держать там старперов типа Симоняна, а про Мудко уж вообще молчу

Да губеры пилят бабло на футболе, как суперпилорама межгалактических масштабов. А так бы им футбол и в хер не упирался.

Цитата: Витек 88-20
Ты же даже меня не видел,

Надеюсь увидеть таки.


--------------------
В современном английском to kerzhakov и to glushakov - глаголы-антонимы.
Регистрация: 17.10.2016
№12 Написал: Игорь Казьмин москва (Сегодня, 20:26) #
  • -1
  •  (3)

Правильно сказал.


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игорь
Регистрация: 11.11.2016
№11 Написал: Витек 88-20 Санкт-Петербург (Сегодня, 20:23) #
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Сибирячок
Цитата: Седой
Это все, конечно хорошо и правильно, только есть одно 2 НО...1)в США лиги богаты и прибыльны потому что народ платежеспособен, могут позволить ходить на стадионы (там, кстати теплее и ходить на стадион проще), а также ходить в спортбары и оплачивать спутниковое телевиденье. У нас большинство все же не может себе этого позволить, ну или надо быть фанатом футбола (фанат от слова фанатично любящий игру, а не раздолбай любящий помахаться). 2.) Частные клубы просто откажутся кормить всякие РФС и т.д. и т.п., а так как кормушка для тех, кто высокого уровня, то и закрывать ее никто не станет

Если предприятие (клуб) не способно заработать денежку на заплату своим футболистам, то есть 2 выхода. Либо наxyй с пляжу, либо зарплату с прибыли. Заработали миллион - вот и пилите на зарплату эту сумму. А то учитель в Ебурге 20 тысяч рублей, а колченогий ногомячист - 100 тысяч евро. От кого народу больше пользы? Явно не от Бикфалви и Арапова.

Цитата: Витек 88-20
Смотрика, как заговорил, словно по бумажке читал))
Стасик, сначала в гос-ве надо с коррупцией разобраться. Вот где беда...

Исчезнет Зенит и тебя первым смоет волна говна, наплёванного тобой же здесь, из числа болельщиков Зенита. Ты 10 лет назад не видел разницы между футболом и кёрлингом - туда же и сгинешь, кокбоксер диванный.

писи: тебя на***и в шестом классе, когда после тех двух занятий в школе на уроке физкультуры заверили, что ты кикбоксер. За три последующих года ты так и не понял, где подвох, ибо 2 дня попрыгать и размяться - это не кикбоксинг.

Ты же даже меня не видел, и не знаешь, обморок! А такое тут заявляешь.
Шестерка ты спортоговская.Как, приятно быть на подсосе?!
И да, Вы сколько лет уже ждете, что Зенит смоется и т.д. и т.п а что происходит?! Зенит, берет чемпионство раз за разом играет в ЛЧ. А что Спортаг?! А спортаг стал середняком...а в скоре как ты не скажешь сольется полностью, и будет с твоей сибирью в ФНЛ феерить.
Регистрация: 7.12.2016
№10 Написал: casabl (Сегодня, 20:19) #
  • -1
  •  (3)

На самом деле у нас нормальные футболисты. Просто когда тренер говорит им, что надо забить, они не совсем верно понимают его слова.


--------------------
Болею за ФК ЖЭК№1 аж кушать немагу
Регистрация: 26.04.2015
№9 Написал: Седой Россия (Сегодня, 20:18) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Сибирячок
Если предприятие (клуб) не способно заработать денежку на заплату своим футболистам, то есть 2 выхода. Либо на<!--filter:вырезано-->
;вырезано-->вырезано<!-
-/filter--> с пляжу, либо зарплату с прибыли. Заработали миллион - вот и пилите на зарплату эту сумму. А то учитель в Ебурге 20 тысяч рублей, а колченогий ногомячист - 100 тысяч евро. От кого народу больше пользы? Явно не от Бикфалви и Арапова.

По твоей логике получается, что клубы заставляют губернаторов платить деньги, а по факту тем это выгодно и РФС выгодны ручные клубы, иначе хрен их кто будет содержать, держать там старперов типа Симоняна, а про Мудко уж вообще молчу


--------------------
http://cskamoskva.ru/
Регистрация: 16.08.2008
№8 Написал: Algus64 Волгоград (Сегодня, 20:18) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: сектант
Куда же денуться зенит и локо?

Туда же, куда Спартак-БензинПодорожал
Регистрация: 22.02.2013
№7 Написал: casabl (Сегодня, 20:14) #
  • +1
  •  (1)

РОССИЙСКОМУ ФУТБОЛУ НУЖНО ОТКАЗАТЬСЯ ОТ БЮДЖЕТНЫХ ДЕНЕГ

А давайте! В вышке останется 3-4 клуба ! Во будет цирк!
Такую пилилку угробить, кто на это пойдёт?


--------------------
Болею за ФК ЖЭК№1 аж кушать немагу
Регистрация: 26.04.2015
№6 Написал: mongolor СПБ (Сегодня, 20:12) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
У нас 99% футбола на гос. компаниях и краевых бюджетах. Крысюкам сначала играть начать нужно, что бы народ на стадионы попер а потом хавальник открывать.
Регистрация: 24.04.2009
№5 Написал: Сибирячок (Сегодня, 20:11) #
  • -6
  •  (8)
Болеет за:
«Сибирь»
Цитата: Седой
Это все, конечно хорошо и правильно, только есть одно 2 НО...1)в США лиги богаты и прибыльны потому что народ платежеспособен, могут позволить ходить на стадионы (там, кстати теплее и ходить на стадион проще), а также ходить в спортбары и оплачивать спутниковое телевиденье. У нас большинство все же не может себе этого позволить, ну или надо быть фанатом футбола (фанат от слова фанатично любящий игру, а не раздолбай любящий помахаться). 2.) Частные клубы просто откажутся кормить всякие РФС и т.д. и т.п., а так как кормушка для тех, кто высокого уровня, то и закрывать ее никто не станет

Если предприятие (клуб) не способно заработать денежку на заплату своим футболистам, то есть 2 выхода. Либо наxyй с пляжу, либо зарплату с прибыли. Заработали миллион - вот и пилите на зарплату эту сумму. А то учитель в Ебурге 20 тысяч рублей, а колченогий ногомячист - 100 тысяч евро. От кого народу больше пользы? Явно не от Бикфалви и Арапова.

Цитата: Витек 88-20
Смотрика, как заговорил, словно по бумажке читал))
Стасик, сначала в гос-ве надо с коррупцией разобраться. Вот где беда...

Исчезнет Зенит и тебя первым смоет волна говна, наплёванного тобой же здесь, из числа болельщиков Зенита. Ты 10 лет назад не видел разницы между футболом и кёрлингом - туда же и сгинешь, кокбоксер диванный.

писи: тебя на***и в шестом классе, когда после тех двух занятий в школе на уроке физкультуры заверили, что ты кикбоксер. За три последующих года ты так и не понял, где подвох, ибо 2 дня попрыгать и размяться - это не кикбоксинг.


--------------------
В современном английском to kerzhakov и to glushakov - глаголы-антонимы.
Регистрация: 17.10.2016
№4 Написал: Седой Россия (Сегодня, 19:59) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
ЦСКА
Это все, конечно хорошо и правильно, только есть одно 2 НО...1)в США лиги богаты и прибыльны потому что народ платежеспособен, могут позволить ходить на стадионы (там, кстати теплее и ходить на стадион проще), а также ходить в спортбары и оплачивать спутниковое телевиденье. У нас большинство все же не может себе этого позволить, ну или надо быть фанатом футбола (фанат от слова фанатично любящий игру, а не раздолбай любящий помахаться). 2.) Частные клубы просто откажутся кормить всякие РФС и т.д. и т.п., а так как кормушка для тех, кто высокого уровня, то и закрывать ее никто не станет


--------------------
http://cskamoskva.ru/
Регистрация: 16.08.2008
№3 Написал: Сибирячок (Сегодня, 19:56) #
  • -3
  •  (11)
Болеет за:
«Сибирь»
Не будет бюджетных клубов - а как же тогда бабло пилить паразитам? Бюджетное бабло озолотило только в футболе не менее миллиона дармоедов. Что им делать то теперь? Неужели работать?
Аполитично рассуждает Крицюк, ой аполитично.

Бердыев укоризненно смотрит на тебя....

Цитата: сектант
Куда же денуться зенит и локо?

В анналы истории, куда же ещё? В анусы забвения, в прямую кишку банкротства, в сигмовидный отдел народного гнева - выбирай.


--------------------
В современном английском to kerzhakov и to glushakov - глаголы-антонимы.
Регистрация: 17.10.2016
№2 Написал: Витек 88-20 Санкт-Петербург (Сегодня, 19:52) #
  • 0
  •  (8)
online
Болеет за:
«Зенит»
Смотрика, как заговорил, словно по бумажке читал))
Стасик, сначала в гос-ве надо с коррупцией разобраться. Вот где беда...
Регистрация: 7.12.2016
№1 Написал: сектант Смоленск (Сегодня, 19:49) #
  • -2
  •  (12)
Болеет за:
«Спартак»
Куда же денуться зенит и локо?
Регистрация: 3.11.2016
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