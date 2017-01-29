Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Новости партнеров
Лента новостей:
Станислав Крицюк: российскому футболу нужно отказаться от бюджетных денег
Вратарь "Краснодара" Станислав Крицюк высказался относительно того, какие изменения нужны российскому футболу.
"Вот что такое российские бюджетные клубы?! Это деньги налогоплательщиков, которые, конечно, должны уходить на больницы или хотя бы на целевые программы развития массового спорта в регионе, а попадают они титульной команде профессиональных футболистов. На всё остальное, включая детский и любительский спорт, остаются копейки.
В большинстве европейских чемпионатов такой подход невозможен. Дело не только в трансферах и селекции, в том же маркетинге, доходах от ТВ-трансляций, работе с болельщиками, понятной системе детского и молодёжного футбола, подготовке специалистов.
Справедливо ли сравнивать российский и европейский футбол? Я согласен, на небольшом пространстве порядок навести легче. Но есть же США, давайте посмотрим, как у них. Территория вместе с Канадой примерно такая же, как у нас. Есть четыре основных вида спорта: хоккей, американский футбол, бейсбол и баскетбол – все они популярны и прибыльны.
Сейчас подтягивается и соккер, на матчах многих команд заполняются трибуны. Ещё 20 лет назад этого турнира вообще не существовало, а сейчас на матчах многих команд забиты трибуны – что в Канаде, что в США. Для того чтобы люди этот продукт "покупали", чемпионат делят на конференции, составляют удобный календарь с учётом возможных перелётов, увеличивают количество команд, выводят пару-тройку звёзд из-под потолка зарплат так, чтобы не было явных лидеров и аутсайдеров и все команды были конкурентоспособными. Да и клубы все принадлежат не государству, а именно лиге, которая заинтересована заработать больше.
С чего начинаем, если начинаем что-то менять? Основное - отказ от бюджетных денег. Конечно, в таком случае профессиональных команд станет меньше. Возможно, вообще останется одна профессиональная лига, а другие будут, например, студенческими. Зато на фоне этого можно будет создавать реальный бизнес-фундамент. Вот если вы начнёте платить свои, а не государственные средства, то будете заинтересованы в том, чтобы привлекать людей на стадионы, искать способы получения доходов с рекламы, ТВ-трансляций. Но по таким законам должна жить вся лига, а не один-два клуба. Но, опять же, дело не только в бюджетном финансировании. Это не панацея – есть много других вопросов, которые надо будет адаптировать к нашим условиям", - цитирует Крицюка Чемпионат.
"Вот что такое российские бюджетные клубы?! Это деньги налогоплательщиков, которые, конечно, должны уходить на больницы или хотя бы на целевые программы развития массового спорта в регионе, а попадают они титульной команде профессиональных футболистов. На всё остальное, включая детский и любительский спорт, остаются копейки.
В большинстве европейских чемпионатов такой подход невозможен. Дело не только в трансферах и селекции, в том же маркетинге, доходах от ТВ-трансляций, работе с болельщиками, понятной системе детского и молодёжного футбола, подготовке специалистов.
Справедливо ли сравнивать российский и европейский футбол? Я согласен, на небольшом пространстве порядок навести легче. Но есть же США, давайте посмотрим, как у них. Территория вместе с Канадой примерно такая же, как у нас. Есть четыре основных вида спорта: хоккей, американский футбол, бейсбол и баскетбол – все они популярны и прибыльны.
Сейчас подтягивается и соккер, на матчах многих команд заполняются трибуны. Ещё 20 лет назад этого турнира вообще не существовало, а сейчас на матчах многих команд забиты трибуны – что в Канаде, что в США. Для того чтобы люди этот продукт "покупали", чемпионат делят на конференции, составляют удобный календарь с учётом возможных перелётов, увеличивают количество команд, выводят пару-тройку звёзд из-под потолка зарплат так, чтобы не было явных лидеров и аутсайдеров и все команды были конкурентоспособными. Да и клубы все принадлежат не государству, а именно лиге, которая заинтересована заработать больше.
С чего начинаем, если начинаем что-то менять? Основное - отказ от бюджетных денег. Конечно, в таком случае профессиональных команд станет меньше. Возможно, вообще останется одна профессиональная лига, а другие будут, например, студенческими. Зато на фоне этого можно будет создавать реальный бизнес-фундамент. Вот если вы начнёте платить свои, а не государственные средства, то будете заинтересованы в том, чтобы привлекать людей на стадионы, искать способы получения доходов с рекламы, ТВ-трансляций. Но по таким законам должна жить вся лига, а не один-два клуба. Но, опять же, дело не только в бюджетном финансировании. Это не панацея – есть много других вопросов, которые надо будет адаптировать к нашим условиям", - цитирует Крицюка Чемпионат.
|Информация
|Не зарегистрированным пользователям запрещено оставлять комментарии. Вы можете пройти быструю регистрацию и присоедениться к обсуждению новостей.