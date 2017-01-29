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"Локомотив" переиграл "Осиек" благодаря голам Игнатьева и Галаджана
"Локомотив" на сборе в Испании обыграл хорватский "Осиек".
Товарищеский матч
"Локомотив" - Осиек" – 2:1
Голы: Игнатьев, 32 (1:0). Эджупи, 78 (1:1). Галаджан, 80 (2:1).
"Локомотив": Гилерме (Коченков, 46), Ротенберг, Михалик, Баринов, В.Денисов (Галанин, 77), И.Денисов (Ндинга, 66), Коломейцев (Галаджан, 77), Ал. Миранчук (Натхо, 58), Игнатьев, Майкон (Касаев, 46), Коре (Прудников, 46, Лысов, 77).
Товарищеский матч
"Локомотив" - Осиек" – 2:1
Голы: Игнатьев, 32 (1:0). Эджупи, 78 (1:1). Галаджан, 80 (2:1).
"Локомотив": Гилерме (Коченков, 46), Ротенберг, Михалик, Баринов, В.Денисов (Галанин, 77), И.Денисов (Ндинга, 66), Коломейцев (Галаджан, 77), Ал. Миранчук (Натхо, 58), Игнатьев, Майкон (Касаев, 46), Коре (Прудников, 46, Лысов, 77).
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