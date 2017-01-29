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"Локомотив" переиграл "Осиек" благодаря голам Игнатьева и Галаджана

"Локомотив" на сборе в Испании обыграл хорватский "Осиек".

Товарищеский матч

"Локомотив" - Осиек" – 2:1

Голы: Игнатьев, 32 (1:0). Эджупи, 78 (1:1). Галаджан, 80 (2:1).

"Локомотив": Гилерме (Коченков, 46), Ротенберг, Михалик, Баринов, В.Денисов (Галанин, 77), И.Денисов (Ндинга, 66), Коломейцев (Галаджан, 77), Ал. Миранчук (Натхо, 58), Игнатьев, Майкон (Касаев, 46), Коре (Прудников, 46, Лысов, 77).
Теги: Локомотив
Сегодня, 19:59
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6
(1)
№6 Написал: паравоз (Сегодня, 21:20) #
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Цитата: Dvenyatin_Druz_
Цитата: Hank Moody
Цитата: Dvenyatin_Druz_
Испания?????????Мне на дачу и обратно 500р на ржд стоит. Опомнитесь!!!
Негров (афро хер знает кого) на плантацию редиса возите толку больше будет. Цены снизьте монополия, а на футбол мы можем и по тв посмотреть. Цены на билеты на ЮГ(лето) кто нибудь видел? Посмотрите и минусуйт

и не говори,а то за газ цены уже такие как будто его нам амеры на баржах из штатов доставляют,а не сами добываем. На прошлой неделе был в Беларусии там газ для населения в полтора раза дешевле чем у нас,хотя газ они покупают,а мы свой используем

Предлагаю тебя в Президенты. Карусель тебе поможет. А так прав.

действительно, пусть газпром строит школы и детсады, а не покупает "зениту" халков и витселей и не платит зарплаты коко и дзюбе! про стройку промолчим? laughing
Регистрация: 20.08.2016
№5 Написал: Dvenyatin_Druz_ Санкт-Петербург (Сегодня, 20:38) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Hank Moody
Цитата: Dvenyatin_Druz_
Испания?????????Мне на дачу и обратно 500р на ржд стоит. Опомнитесь!!!
Негров (афро хер знает кого) на плантацию редиса возите толку больше будет. Цены снизьте монополия, а на футбол мы можем и по тв посмотреть. Цены на билеты на ЮГ(лето) кто нибудь видел? Посмотрите и минусуйт

и не говори,а то за газ цены уже такие как будто его нам амеры на баржах из штатов доставляют,а не сами добываем. На прошлой неделе был в Беларусии там газ для населения в полтора раза дешевле чем у нас,хотя газ они покупают,а мы свой используем

Предлагаю тебя в Президенты. Карусель тебе поможет. А так прав.
Регистрация: 2.09.2015
№4 Написал: Hank Moody Россия (Сегодня, 20:28) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Челси»
Цитата: Dvenyatin_Druz_
Испания?????????Мне на дачу и обратно 500р на ржд стоит. Опомнитесь!!!
Негров (афро хер знает кого) на плантацию редиса возите толку больше будет. Цены снизьте монополия, а на футбол мы можем и по тв посмотреть. Цены на билеты на ЮГ(лето) кто нибудь видел? Посмотрите и минусуйт

и не говори,а то за газ цены уже такие как будто его нам амеры на баржах из штатов доставляют,а не сами добываем. На прошлой неделе был в Беларусии там газ для населения в полтора раза дешевле чем у нас,хотя газ они покупают,а мы свой используем
Регистрация: 4.05.2015
№3 Написал: Dvenyatin_Druz_ Санкт-Петербург (Сегодня, 20:22) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: сектант
Цитата: Dvenyatin_Druz_
Испания?????????Мне на дачу и обратно 500р на ржд стоит. Опомнитесь!!!
Негров (афро хер знает кого) на плантацию редиса возите толку больше будет. Цены снизьте монополия, а на футбол мы можем и по тв посмотреть. Цены на билеты на ЮГ(лето) кто нибудь видел? Посмотрите и минусуйте.

И это говорит болельщик кдуба с самым большим госбюджетом страны!Такое говорить это что пилить сук на которлм сидишь..Откуда вы лезете неадекваты?)))

Пилить Сук-это не к добру.Статья. Но тебя распилить можно, ведь в отличии от бюджета ни кто и не заметит(для особо одарённых)
Регистрация: 2.09.2015
№2 Написал: сектант Смоленск (Сегодня, 20:13) #
  • -2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Dvenyatin_Druz_
Испания?????????Мне на дачу и обратно 500р на ржд стоит. Опомнитесь!!!
Негров (афро хер знает кого) на плантацию редиса возите толку больше будет. Цены снизьте монополия, а на футбол мы можем и по тв посмотреть. Цены на билеты на ЮГ(лето) кто нибудь видел? Посмотрите и минусуйте.

И это говорит болельщик кдуба с самым большим госбюджетом страны!Такое говорить это что пилить сук на которлм сидишь..Откуда вы лезете неадекваты?)))
Регистрация: 3.11.2016
№1 Написал: Dvenyatin_Druz_ Санкт-Петербург (Сегодня, 20:08) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Испания?????????Мне на дачу и обратно 500р на ржд стоит. Опомнитесь!!!
Негров (афро хер знает кого) на плантацию редиса возите толку больше будет. Цены снизьте монополия, а на футбол мы можем и по тв посмотреть. Цены на билеты на ЮГ(лето) кто нибудь видел? Посмотрите и минусуйте.
Регистрация: 2.09.2015
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