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Мирча Луческу отправился в Бельгию просматривать "Андерлехт"

Главный тренер "Зенита" Мирча Луческу покинул расположение питерского клуба, передает "СЭ".

Сообщается, что румынский специалист отправится на матч бельгийского чемпионата между "Стандардом" и "Андерлехтом", с которым сине-бело-голубые сыграют в рамках Лиги Европы.
Теги: Луческу Зенит
Сегодня, 20:06
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№3 Написал: Pavel 999 (Сегодня, 21:01) #
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покинул расположение голубого клуба у цыгана новый контракт с андерлехтом умно кинул
Регистрация: 4.08.2016
№2 Написал: Сибирячок (Сегодня, 20:17) #
  • -5
  •  (9)
Болеет за:
«Сибирь»
Табор уходит в небо.


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В современном английском to kerzhakov и to glushakov - глаголы-антонимы.
Регистрация: 17.10.2016
№1 Написал: vlees (Сегодня, 20:09) #
  • -6
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
Прощай,можешь не возвращаться мистер слезоточивый.
Регистрация: 12.01.2017
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