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Мирча Луческу отправился в Бельгию просматривать "Андерлехт"
Главный тренер "Зенита" Мирча Луческу покинул расположение питерского клуба, передает "СЭ".
Сообщается, что румынский специалист отправится на матч бельгийского чемпионата между "Стандардом" и "Андерлехтом", с которым сине-бело-голубые сыграют в рамках Лиги Европы.
Сообщается, что румынский специалист отправится на матч бельгийского чемпионата между "Стандардом" и "Андерлехтом", с которым сине-бело-голубые сыграют в рамках Лиги Европы.
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