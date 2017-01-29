Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Показать все опросы

Новости партнеров

Георгий Джикия и Луис Адриано занимались индивидуально на тренировке "Спартака"

"Спартак" провел сегодня вечернюю тренировку. У команды, как и планировалось, состоялось одно занятие - вечернее.

Основной упор был сделан на тактику: ей тренеры посвятили несколько упражнений. Затем футболисты поделились на две команды, красную и зеленую, после чего совершенствовали приемы контроля и отбора мяча. Задача состояла в том, чтобы сделать как можно больше точных передач, не дав сопернику совершить перехват.

По индивидуальной программе сегодня работали трое спартаковцев. Сердар Таски лишь четвертый раз в новом году вышел на зеленый газон, чтобы побегать и позаниматься с мячом. В этом ему помогал тренер по реабилитации Дмитрий Миронов.

А Георгий Джикия и Луис Адриану, единственные игроки "Спартака", которые провели матч с "Жилиной-II" от стартового свистка до финального, выполняли легкие беговые упражнения с тренером по физподготовке Хавьером Нойя Сальесом.

ФК "Спартак"
Теги: Спартак
Сегодня, 20:31
Напечатать
2
(6)
№2 Написал: Pavel 999 (Сегодня, 21:05) #
  • +1
  •  (3)

Цитата: Sergey Nasirov
ну все правильно! вообще первый раз вижу такое,чтобы кто то из игроков играл всю игру при первом товарняке! интересный подход Карреры!

все верно делает что бы привыкли к команде как можно больше значит есть доверие что будут играть в основе
Регистрация: 4.08.2016
№1 Написал: Sergey Nasirov (Сегодня, 20:58) #
  • +1
  •  (3)

ну все правильно! вообще первый раз вижу такое,чтобы кто то из игроков играл всю игру при первом товарняке! интересный подход Карреры!
Регистрация: 12.07.2016
Информация


Не зарегистрированным пользователям запрещено оставлять комментарии. Вы можете пройти быструю регистрацию и присоедениться к обсуждению новостей.