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Георгий Джикия и Луис Адриано занимались индивидуально на тренировке "Спартака"
"Спартак" провел сегодня вечернюю тренировку. У команды, как и планировалось, состоялось одно занятие - вечернее.
Основной упор был сделан на тактику: ей тренеры посвятили несколько упражнений. Затем футболисты поделились на две команды, красную и зеленую, после чего совершенствовали приемы контроля и отбора мяча. Задача состояла в том, чтобы сделать как можно больше точных передач, не дав сопернику совершить перехват.
По индивидуальной программе сегодня работали трое спартаковцев. Сердар Таски лишь четвертый раз в новом году вышел на зеленый газон, чтобы побегать и позаниматься с мячом. В этом ему помогал тренер по реабилитации Дмитрий Миронов.
А Георгий Джикия и Луис Адриану, единственные игроки "Спартака", которые провели матч с "Жилиной-II" от стартового свистка до финального, выполняли легкие беговые упражнения с тренером по физподготовке Хавьером Нойя Сальесом.
ФК "Спартак"
Основной упор был сделан на тактику: ей тренеры посвятили несколько упражнений. Затем футболисты поделились на две команды, красную и зеленую, после чего совершенствовали приемы контроля и отбора мяча. Задача состояла в том, чтобы сделать как можно больше точных передач, не дав сопернику совершить перехват.
По индивидуальной программе сегодня работали трое спартаковцев. Сердар Таски лишь четвертый раз в новом году вышел на зеленый газон, чтобы побегать и позаниматься с мячом. В этом ему помогал тренер по реабилитации Дмитрий Миронов.
А Георгий Джикия и Луис Адриану, единственные игроки "Спартака", которые провели матч с "Жилиной-II" от стартового свистка до финального, выполняли легкие беговые упражнения с тренером по физподготовке Хавьером Нойя Сальесом.
ФК "Спартак"
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