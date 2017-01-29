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"Севилья" в меньшинстве проиграла "Эспаньолу"

"Севилья" на выезде проиграла "Эспаньолу" в матче 20-го тура испанской Примеры.

Чемпионат Испании. 20 тур

"Эспаньол" - "Севилья" - 3:1

Гол: Рейес, 4 (пен.), Наварро, 45+2, Морено, 71 - Йоветич, 20

"Эспаньол": Лопес, Наварро, Кариколь, Рейес, Фуэго, Лопес, Хурадо, Рейес (Васкес, 83), Пьятти (Альварес, 74), Перес (Рока, 64), Морено

"Севилья": Рико, Мариано, Эскудеро, Рами, Пареха, Н'Зонзи, Сарабия, Насри, Бен-Йедер (Лангле, 7), Йоветич (Иборра, 70), Васкес (Вьетто, 59)

Предупреждения: Криколь, 32, Эскудеро, 76, Сарабия, 81, Морено, 81

Удаления: Пареха, 2.
Теги: Севилья Эспаньол
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