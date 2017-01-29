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Наставник "Бетиса": считаем, что в матче с "Барселоной" потеряли два очка
Наставник "Бетиса" Виктор Санчес высказался о матче против "Барселоны" (1:1) в 20-м туре испанской Примеры.
"Мы должны были побеждать. Считаем, что потеряли два очка, как и на прошлой неделе. Выиграй мы у "Барселоны", наши болельщики стали бы счастливыми.
Судейство? Его мы не обсуждаем, даже в том случае, когда арбитры ошибаются не в нашу пользу", - цитирует Санчес Marca.
"Мы должны были побеждать. Считаем, что потеряли два очка, как и на прошлой неделе. Выиграй мы у "Барселоны", наши болельщики стали бы счастливыми.
Судейство? Его мы не обсуждаем, даже в том случае, когда арбитры ошибаются не в нашу пользу", - цитирует Санчес Marca.
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