Наставник "Бетиса": считаем, что в матче с "Барселоной" потеряли два очка

Наставник "Бетиса" Виктор Санчес высказался о матче против "Барселоны" (1:1) в 20-м туре испанской Примеры.



"Мы должны были побеждать. Считаем, что потеряли два очка, как и на прошлой неделе. Выиграй мы у "Барселоны", наши болельщики стали бы счастливыми.



Судейство? Его мы не обсуждаем, даже в том случае, когда арбитры ошибаются не в нашу пользу", - цитирует Санчес Marca.