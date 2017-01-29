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"Манчестер Юнайтед" вышел в 1/8 финала Кубка Англии
В матче 1/16 финала Кубка Англии "Манчестер Юнайтед" на своем поле разгромил "Уиган" и вышел в 1/8 финала Кубка Англии.
Кубок Англии. 1/16 финала
"Манчестер Юнайтед" - "Уиган Атлетик" - 4:0
Голы: Феллаини, 44, Смоллинг, 57, Мхитарян, 74, Швайнштайгер, 82.
"МЮ": Ромеро (Перейра, 81), Шоу, Смоллинг, Рохо, Фосу-Менса (Туанзебе, 68), Швайнштайгер, Мхитарян, Феллаини (Эррера, 70), Мата, Руни, Марсьяль.
"Уиган": Хаугор, Коннолли, Уорнок, Бакстон, Бёрн, Макдональд (Браун, 76), Пауэр, Морси, Перкинс (Вилдсхют, 59), Джейкобс, Григг (Таннклифф, 71).
Предупреждения: Бёрн, 55.
Кубок Англии. 1/16 финала
"Манчестер Юнайтед" - "Уиган Атлетик" - 4:0
Голы: Феллаини, 44, Смоллинг, 57, Мхитарян, 74, Швайнштайгер, 82.
"МЮ": Ромеро (Перейра, 81), Шоу, Смоллинг, Рохо, Фосу-Менса (Туанзебе, 68), Швайнштайгер, Мхитарян, Феллаини (Эррера, 70), Мата, Руни, Марсьяль.
"Уиган": Хаугор, Коннолли, Уорнок, Бакстон, Бёрн, Макдональд (Браун, 76), Пауэр, Морси, Перкинс (Вилдсхют, 59), Джейкобс, Григг (Таннклифф, 71).
Предупреждения: Бёрн, 55.
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