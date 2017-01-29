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Денис Глушаков опубликовал фотографию с Луисом Робсоном (фото)
Капитан "Спартака" Денис Глушаков опубликовал свою детскую фотографию с бывшим нападающим красно-белых Луисом Робсоном.
"Сегодня я на тренировке посмотрел на наших форвардов, они мне напомнили Максимку! (Луиса Робсона)", - написал Глушаков в Инстаграме.
"Сегодня я на тренировке посмотрел на наших форвардов, они мне напомнили Максимку! (Луиса Робсона)", - написал Глушаков в Инстаграме.
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