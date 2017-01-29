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Денис Глушаков опубликовал фотографию с Луисом Робсоном (фото)

Капитан "Спартака" Денис Глушаков опубликовал свою детскую фотографию с бывшим нападающим красно-белых Луисом Робсоном.

"Сегодня я на тренировке посмотрел на наших форвардов, они мне напомнили Максимку! (Луиса Робсона)", - написал Глушаков в Инстаграме.
Теги: Глушаков Спартак
Сегодня, 20:59
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№6 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 21:28) #
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Робсон был самым корявым и нетехничным из бразильцев что я видел. Я кажется шутил тогда, что он вырос в Бразилии на той части Копакабаны, что была заасфальтирована. Но "он быстрей всех бегал и выше всех прыгал", и умудрился даже мадридистам забить чудовищный гол шеей, или спиной. Что-то совсем невероятное - еще в полете а-ля-Зе-Луиш....
Регистрация: 3.03.2007
№5 Написал: Игорёк (Сегодня, 21:26) #
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Болеет за:
«Локомотив»
Да,фото будущей супруги Роналду аж 10 показали,причём тут она и футбол,а Робсона не могут показать с Глушаковым
Регистрация: 1.01.2017
№4 Написал: stepanmlc (Сегодня, 21:24) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
ФОТО

Новостники совсем обленились


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A tutti, Avanti, Massimo Carrera !
Регистрация: 20.01.2010
№3 Написал: Dvenyatin_Druz_ Санкт-Петербург (Сегодня, 21:20) #
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: MAG554
Так фото будет? Или это у меня не отображается.

У Робсона есть фото, а у тебя нет?

Цитата: MAG554
Так фото будет? Или это у меня не отображается.

Мукунку отзвонись.

Цитата: bravisimo
фото не вижу.....

И Мне веки откройте.
Регистрация: 2.09.2015
№2 Написал: bravisimo (Сегодня, 21:15) #
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фото не вижу.....
Регистрация: 29.01.2017
№1 Написал: MAG554 UdSSR (Сегодня, 21:12) #
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Болеет за:
«Спартак»
Так фото будет? Или это у меня не отображается.
Регистрация: 21.12.2010
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