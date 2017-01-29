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Гол Веллитона помог "Кайсериспору" разгромить соперника "Краснодара"

"Фенербахче" на выезде уступил "Кайсериспору" в матче 19-го тура чемпионата Турции. Напомним, "Фенербахче" является соперником "Краснодара" по 1/16 финала Лиги Европы.

Чемпионат Турции. 19-й тур

"Кайсериспор" - "Фенербахче" - 4:1

Голы: Булут, 33. Вурал, 70, 90. Веллитон, 89 - Топал, 41.
Теги: Фенербахче
Сегодня, 21:19
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№1 Написал: stepanmlc (Сегодня, 21:26) #
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Болеет за:
«Спартак»
Эх Велик, шикарный нападающий был


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A tutti, Avanti, Massimo Carrera !
Регистрация: 20.01.2010
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