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Гол Веллитона помог "Кайсериспору" разгромить соперника "Краснодара"
"Фенербахче" на выезде уступил "Кайсериспору" в матче 19-го тура чемпионата Турции. Напомним, "Фенербахче" является соперником "Краснодара" по 1/16 финала Лиги Европы.
Чемпионат Турции. 19-й тур
"Кайсериспор" - "Фенербахче" - 4:1
Голы: Булут, 33. Вурал, 70, 90. Веллитон, 89 - Топал, 41.
Чемпионат Турции. 19-й тур
"Кайсериспор" - "Фенербахче" - 4:1
Голы: Булут, 33. Вурал, 70, 90. Веллитон, 89 - Топал, 41.
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