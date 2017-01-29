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Сборная Ганы обыграла Конго и вышла в полуфинал Кубка Африки
Сборная Ганы обыграла команду Конго и вышла в полуфинал Кубка Африки. Следующим соперником ганцев станет сборная Камеруна.
Кубок африканских наций. 1/4 финала
Гана - Конго - 2:1
Голы: Джордан Айю — 63 (1:0); Мпоку — 68 (1:1), Андре Айю, 78 (2:1)
Кубок африканских наций. 1/4 финала
Гана - Конго - 2:1
Голы: Джордан Айю — 63 (1:0); Мпоку — 68 (1:1), Андре Айю, 78 (2:1)
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