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Сборная Ганы обыграла Конго и вышла в полуфинал Кубка Африки

Сборная Ганы обыграла команду Конго и вышла в полуфинал Кубка Африки. Следующим соперником ганцев станет сборная Камеруна.

Кубок африканских наций. 1/4 финала

Гана - Конго - 2:1

Голы: Джордан Айю — 63 (1:0); Мпоку — 68 (1:1), Андре Айю, 78 (2:1)
Теги: Сборная Ганы
Сегодня, 21:28
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