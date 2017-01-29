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"Боруссия" в гостях упустила победу над "Майнцем"
Дортмундская "Боруссия" на выезде сыграла вничью с "Майнцем" в рамках 18-го тура чемпионата Германии.
Чемпионат Германии. 18 тур
"Майнц" - "Боруссия" - 1:1
Гол: Латца, 83 - Ройс, 3
"Майнц": Лоссль, Донати, Брозински, Белл, Бунгерт, Латца, Эцтунали, Гбамин (Рамальо, 62), Фрай (Зейдель, 69), Самперио, Муто (де Бласис, 74)
"Боруссия": Бюрки, Пищек, Шмельцер, Папастатопулос, Гинтер, Геррейро (Гётце, 66), Вайгль, Кастро (Пулишич, 86), Шюррле, Обамейянг (Дембеле, 72), Ройс
Предупреждения: Гбамин, 54, Шюррле, 75, Самперио, 75.
Чемпионат Германии. 18 тур
"Майнц" - "Боруссия" - 1:1
Гол: Латца, 83 - Ройс, 3
"Майнц": Лоссль, Донати, Брозински, Белл, Бунгерт, Латца, Эцтунали, Гбамин (Рамальо, 62), Фрай (Зейдель, 69), Самперио, Муто (де Бласис, 74)
"Боруссия": Бюрки, Пищек, Шмельцер, Папастатопулос, Гинтер, Геррейро (Гётце, 66), Вайгль, Кастро (Пулишич, 86), Шюррле, Обамейянг (Дембеле, 72), Ройс
Предупреждения: Гбамин, 54, Шюррле, 75, Самперио, 75.
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