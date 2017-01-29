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Дмитрий Баринов: по ощущениям, матч с "Осиеком" был самым сложным на сборах

Полузащитник "Локомотива" Дмитрий Баринов прокомментировал контрольный матч с "Осиеком" (2:1).

- Во втором тайме было особенно тяжело. По ощущениям, это самый сложный матч на сборах в плане нагрузки. Играли в хорошем темпе против хорошей команды. Во втором тайме "Осиек" выпустил 11 новых футболистов и прибавил, а мы немного подсели.

- В одном из эпизодов ты жестко пошел в подкат.

- Я был первым на мяче и выбивал его в подкате, но соперник пошел в стык и высоко поднял ногу. Мне пришлось поднять еще выше, иначе он бы нанес мне травму.

- Как сам ощущаешь себя физически?

- Я готов процентов на 85. Это уже третий матч на сборах, где я играю все 90 минут. О состоянии тренеры не спрашивают, но все видно на тренировках по датчикам.

ФК "Локомотив"
Теги: Баринов Локомотив
Сегодня, 21:59
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