Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Новости партнеров
Лента новостей:
Дмитрий Баринов: по ощущениям, матч с "Осиеком" был самым сложным на сборах
Полузащитник "Локомотива" Дмитрий Баринов прокомментировал контрольный матч с "Осиеком" (2:1).
- Во втором тайме было особенно тяжело. По ощущениям, это самый сложный матч на сборах в плане нагрузки. Играли в хорошем темпе против хорошей команды. Во втором тайме "Осиек" выпустил 11 новых футболистов и прибавил, а мы немного подсели.
- В одном из эпизодов ты жестко пошел в подкат.
- Я был первым на мяче и выбивал его в подкате, но соперник пошел в стык и высоко поднял ногу. Мне пришлось поднять еще выше, иначе он бы нанес мне травму.
- Как сам ощущаешь себя физически?
- Я готов процентов на 85. Это уже третий матч на сборах, где я играю все 90 минут. О состоянии тренеры не спрашивают, но все видно на тренировках по датчикам.
ФК "Локомотив"
- Во втором тайме было особенно тяжело. По ощущениям, это самый сложный матч на сборах в плане нагрузки. Играли в хорошем темпе против хорошей команды. Во втором тайме "Осиек" выпустил 11 новых футболистов и прибавил, а мы немного подсели.
- В одном из эпизодов ты жестко пошел в подкат.
- Я был первым на мяче и выбивал его в подкате, но соперник пошел в стык и высоко поднял ногу. Мне пришлось поднять еще выше, иначе он бы нанес мне травму.
- Как сам ощущаешь себя физически?
- Я готов процентов на 85. Это уже третий матч на сборах, где я играю все 90 минут. О состоянии тренеры не спрашивают, но все видно на тренировках по датчикам.
ФК "Локомотив"
|Информация
|Не зарегистрированным пользователям запрещено оставлять комментарии. Вы можете пройти быструю регистрацию и присоедениться к обсуждению новостей.