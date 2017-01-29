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Будущий соперник "Зенита" - "Андерлехт" - сыграл вничью со "Стандардом"

"Андерлехт" сыграл вничью со "Стандардом" в матче 24-го тура чемпионата Бельгии. "Андерлехт" с 48-ю очками занимает второе место в турнирной таблице, отставая от "Брюгге" на одно очко.

Чемпионат Бельгии. 24-й тур

"Андерлехт" - "Стандард" - 0:0

Удаления: Младенович, 2. Бельфодиль, 90 (оба - "Стандард").
Теги: Андерлехт Стандард
Сегодня, 22:16
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№2 Написал: vermis_64 Санкт-Петербург (Сегодня, 23:06) #
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Kolpino2
Блин, Луческу. На Андерлехт и 3-го помощника достаночно. Тут главное решить: мочить или плавить. С Ивановичем дело решать надо. кто против Адриано обороняться будет? Новосельцев, вон, перманентно-травмирован, Коляну, как и всякому руускому в его ситуации, все пофиг, ну а Луиш, он один не потянет, хоть и сильнейший в лиге.


Отставить панику! Какой нах Адриану? Встать в строй! Слушать команду! Румын давно в системе. Пусть командует.
Регистрация: 23.08.2016
№1 Написал: Kolpino2 Санкт-Петербург (Сегодня, 22:51) #
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Блин, Луческу. На Андерлехт и 3-го помощника достаночно. Тут главное решить: мочить или плавить. С Ивановичем дело решать надо. кто против Адриано обороняться будет? Новосельцев, вон, перманентно-травмирован, Коляну, как и всякому руускому в его ситуации, все пофиг, ну а Луиш, он один не потянет, хоть и сильнейший в лиге.
Регистрация: 12.11.2007
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