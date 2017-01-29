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Будущий соперник "Зенита" - "Андерлехт" - сыграл вничью со "Стандардом"
"Андерлехт" сыграл вничью со "Стандардом" в матче 24-го тура чемпионата Бельгии. "Андерлехт" с 48-ю очками занимает второе место в турнирной таблице, отставая от "Брюгге" на одно очко.
Чемпионат Бельгии. 24-й тур
"Андерлехт" - "Стандард" - 0:0
Удаления: Младенович, 2. Бельфодиль, 90 (оба - "Стандард").
Чемпионат Бельгии. 24-й тур
"Андерлехт" - "Стандард" - 0:0
Удаления: Младенович, 2. Бельфодиль, 90 (оба - "Стандард").
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