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"Реал" и "Реал Сосьедад" объявили стартовые составы
"Реал" и "Реал Сосьедад" объявили стартовые составы на матч 22-го тура первенства Испании.
"Реал": Навас, Начо, Рамос, Варан, Данило, Каземиро, Ковачич, Кроос, Васкес, Бензема, Роналду.
"Реал Сосьедад":Рульи, Мартинес, Сальдуа, Навас, Ильяраменди, Каналес, Сурутуса, Родригес, Хуанми, Виллиан Жозе, Оярсабаль.
"Реал": Навас, Начо, Рамос, Варан, Данило, Каземиро, Ковачич, Кроос, Васкес, Бензема, Роналду.
"Реал Сосьедад":Рульи, Мартинес, Сальдуа, Навас, Ильяраменди, Каналес, Сурутуса, Родригес, Хуанми, Виллиан Жозе, Оярсабаль.
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