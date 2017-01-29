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"Реал" и "Реал Сосьедад" объявили стартовые составы

"Реал" и "Реал Сосьедад" объявили стартовые составы на матч 22-го тура первенства Испании.

"Реал": Навас, Начо, Рамос, Варан, Данило, Каземиро, Ковачич, Кроос, Васкес, Бензема, Роналду.

"Реал Сосьедад":Рульи, Мартинес, Сальдуа, Навас, Ильяраменди, Каналес, Сурутуса, Родригес, Хуанми, Виллиан Жозе, Оярсабаль.
Теги: Реал Реал Сосьедад
Сегодня, 22:35
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