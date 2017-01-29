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Криштиану Роналду попросил поддержки у болельщиков "Реала" (видео)
Нападающий "Реала" Криштиану Роналду в преддверии домашнего матча 20-го тура испанской Примеры против "Реал Сосьедада" обратился к болельщикам "сливочных".
"Оставайтесь на позитиве. Команда чувствует себя очень хорошо. В Примере мы идем на первом месте. Я вижу, что команда в полном порядке. Начинается второй круг чемпионата, и я надеюсь, что мы сможем продемонстрировать тот же уровень футбола, что и в первой части турнира.
Сегодня мы сыграем на своем стадионе и для наших болельщиков. Мы хотим победить и в итоге завоевать чемпионство Примеры.
Я прошу у болельщиков поддержки. Мы чувствуем вашу любовь. Вместе мы станем еще более сильной и сплоченной командой и сможем выиграть не один титул в этом сезоне", - заявил игрок в эфире Real Madrid TV.
"Оставайтесь на позитиве. Команда чувствует себя очень хорошо. В Примере мы идем на первом месте. Я вижу, что команда в полном порядке. Начинается второй круг чемпионата, и я надеюсь, что мы сможем продемонстрировать тот же уровень футбола, что и в первой части турнира.
Сегодня мы сыграем на своем стадионе и для наших болельщиков. Мы хотим победить и в итоге завоевать чемпионство Примеры.
Я прошу у болельщиков поддержки. Мы чувствуем вашу любовь. Вместе мы станем еще более сильной и сплоченной командой и сможем выиграть не один титул в этом сезоне", - заявил игрок в эфире Real Madrid TV.
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