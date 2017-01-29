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Криштиану Роналду попросил поддержки у болельщиков "Реала" (видео)

Нападающий "Реала" Криштиану Роналду в преддверии домашнего матча 20-го тура испанской Примеры против "Реал Сосьедада" обратился к болельщикам "сливочных".

"Оставайтесь на позитиве. Команда чувствует себя очень хорошо. В Примере мы идем на первом месте. Я вижу, что команда в полном порядке. Начинается второй круг чемпионата, и я надеюсь, что мы сможем продемонстрировать тот же уровень футбола, что и в первой части турнира.

Сегодня мы сыграем на своем стадионе и для наших болельщиков. Мы хотим победить и в итоге завоевать чемпионство Примеры.

Я прошу у болельщиков поддержки. Мы чувствуем вашу любовь. Вместе мы станем еще более сильной и сплоченной командой и сможем выиграть не один титул в этом сезоне", - заявил игрок в эфире Real Madrid TV.

Теги: Роналду Реал
Сегодня, 22:50
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№1 Написал: Imp Санкт-Петербург (Сегодня, 23:00) #
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Болеет за:
«Зенит»
Когда глава футбола Испании топит за Реал
Когда все судью работают на то чтоб Реал стал чемпионом в этом году
Тебе еще что то нужно?


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Barcelona Zenit
Регистрация: 22.03.2009
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