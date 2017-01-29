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"Атлетик" из Бильбао добился победы над "Спортингом"
"Атлетик" переиграл на своем поле хихонский "Спортинг" в матче 20-го тура первенства Испании.
Чемпионат Испании. 20 тур
"Атлетик" Б - "Спортинг" Хихон - 2:1
Голы: Муньяин, 50, Адурис, 71 (пен.) - Чоп, 28 (пен.)
"Атлетик": Ираисос, Баленсиага, Сан-Хосе, Боведа, Лапорт, Лекуэ (Уильямс, 46), де Маркос, Беньят (Итурраспе, 72), Гарсия (М. Рико, 90), Адурис, Муньяин
"Спортинг": Куэльяр, Кастельяно, Канелья (Бурги, 77), Бабен (Альварес, 35), Аморебьета, Торрес, Родригес, Кармона, Лопес, Вигера (Гомес, 63), Чоп
Предупреждения: Аморебьета, 29, Уильямс, 66, Адурис, 83, Рико, 84, Торрес, 84, Гарсия, 90+2.
Чемпионат Испании. 20 тур
"Атлетик" Б - "Спортинг" Хихон - 2:1
Голы: Муньяин, 50, Адурис, 71 (пен.) - Чоп, 28 (пен.)
"Атлетик": Ираисос, Баленсиага, Сан-Хосе, Боведа, Лапорт, Лекуэ (Уильямс, 46), де Маркос, Беньят (Итурраспе, 72), Гарсия (М. Рико, 90), Адурис, Муньяин
"Спортинг": Куэльяр, Кастельяно, Канелья (Бурги, 77), Бабен (Альварес, 35), Аморебьета, Торрес, Родригес, Кармона, Лопес, Вигера (Гомес, 63), Чоп
Предупреждения: Аморебьета, 29, Уильямс, 66, Адурис, 83, Рико, 84, Торрес, 84, Гарсия, 90+2.
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