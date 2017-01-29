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Артем Дзюба назвал себя "капитанишкой"

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба поблагодарил главного тренера Мирчу Луческу за капитанскую повязку в товарищеском матче с "Легией" (2:0).

"Спасибо "Зениту" и Мистеру за доверие", - написал Дзюба в Инстаграме, добавив к записи хэштег "капитанишка".
Теги: Дзюба Зенит
Сегодня, 23:06
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№1 Написал: Kolpino2 Санкт-Петербург (Сегодня, 23:11) #
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Тема. Я удивлен твоей популярности в Питере. Пусть будешь еще и секссимволишкой, популяришкой, спартаквземлювтопталишкой ну и т. д.
Регистрация: 12.11.2007
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