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Артем Дзюба назвал себя "капитанишкой"
Нападающий "Зенита" Артем Дзюба поблагодарил главного тренера Мирчу Луческу за капитанскую повязку в товарищеском матче с "Легией" (2:0).
"Спасибо "Зениту" и Мистеру за доверие", - написал Дзюба в Инстаграме, добавив к записи хэштег "капитанишка".
"Спасибо "Зениту" и Мистеру за доверие", - написал Дзюба в Инстаграме, добавив к записи хэштег "капитанишка".
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