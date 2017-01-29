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Виктор Гончаренко: три матча сыграли "на ноль", но это не главный показатель (видео)
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал победу над датским "Хорсенсом" (4:0) на сборе в Кампоаморе.
"Мы хорошо в этом матче поработали. Провели много позиционных атак, хорошо действовали при потере мяча. Ребята освоили многие моменты в обороне и в атаке, о которых мы просим.
Хотелось бы выявить слабые места в защите, но пока имеем то, что имеем. Если хорошо обороняешься, знаешь, как располагаться, то проблем возникает меньше. Три матча сыграли "на ноль", но это не главный показатель. Главное - что понимаются требования", - передает слова Гончаренко официальный сайт ЦСКА.
ВИДЕО - здесь
Видеообзор матча
"Мы хорошо в этом матче поработали. Провели много позиционных атак, хорошо действовали при потере мяча. Ребята освоили многие моменты в обороне и в атаке, о которых мы просим.
Хотелось бы выявить слабые места в защите, но пока имеем то, что имеем. Если хорошо обороняешься, знаешь, как располагаться, то проблем возникает меньше. Три матча сыграли "на ноль", но это не главный показатель. Главное - что понимаются требования", - передает слова Гончаренко официальный сайт ЦСКА.
ВИДЕО - здесь
Видеообзор матча
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