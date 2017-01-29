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СМИ: Димитри Пайет проходит медицинское обследование в "Марселе"

Полузащитник "Вест Хэма" Димитри Пайет проходит медицинское обследование во французском "Марселе", информирует Sky Sports.

Сообщается, что клубы уже согласовали трансфер 29-летнего полузащитника за € 30 млн. Официально о сделке будет объявлено в ближайшее время. Таким образом, Пайет вернется в клуб, за который выступал в 2013-2015 годах.

Газета.ru
Теги: Пайет Марсель
Вчера, 23:40
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№1 Написал: karfagen Dresden (Сегодня, 00:45) #
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Болеет за:
«Спартак»
шантажист
нервничал так ради "левака" от Марселя с этих 30 миллионов


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JEDEM DAS SEINE.
Регистрация: 14.02.2010
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