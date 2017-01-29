СМИ: Димитри Пайет проходит медицинское обследование в "Марселе"

Полузащитник "Вест Хэма" Димитри Пайет проходит медицинское обследование во французском "Марселе", информирует Sky Sports.Сообщается, что клубы уже согласовали трансфер 29-летнего полузащитника за € 30 млн. Официально о сделке будет объявлено в ближайшее время. Таким образом, Пайет вернется в клуб, за который выступал в 2013-2015 годах.