Жозе Моуринью: Швайнштайгер останется в "МЮ"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью после победы над "Уиганом" (4:0) в 1/16 финала Кубка Англии прокомментировал ситуацию с полузащитником Бастианом Швайнштайгером."Да, Бастиан остается. Он будет в заявке на Лигу Европы, потому что у нас не так много вариантов в центре поля с уходом Депая и Шнедерлена. Вероятно, ему было тяжело провести на поле все 90 минут, но в конечном итоге, думаю он счастлив.Он всегда оставался настоящим профессионалом, даже выходя на несколько минут. С таким календарем игр, конечно, он будет в моем поле зрения", - сказал португальский тренер.