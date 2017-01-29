Иван Таранов: Скрипченко грамотно выстраивает работу на сборах с точки зрения психологии

После контрольного матча со словацким "Шпортом", который завершился вничью (1:1), капитан "Крыльев" Иван Таранов поделился своим мнением об этом поединке.- Как и всегда - победить. Добиться хорошего результата, почувствовать те взаимодействия, которые были утрачены в связи с тем, что команда находилась в отпуске. К нам присоединились новые футболисты, и мы ищем с ними игровое взаимопонимание.- Думаю, да.- В словацкой команде высокорослые, мощные, физически крепкие ребята. В первом тайме они много играли засчет длинных передач и навязывали борьбу. Наверное, все словацкие команды славятся своей неуступчивостью, охотно идут в единоборства. Не сказал бы, что в первом тайме они доставили нам много проблем. Подходов к нашим воротам у них было немного, но гол соперник забил хороший. Если бы мы использовали свои моменты на 100%, то первый тайм закончился бы со счетом 3:1 в нашу пользу.- Наверное, тут нет никаких секретов, что, несмотря на большие нагрузки атмосфера самая что ни на есть положительная. Тренер грамотно выстраивает работу с точки зрения психологии. Ребята улыбаются, смотрят друг другу в глаза, много позитива, а на тренировках хорошая самоотдача, поэтому, я надеюсь, мы идем в правильном направлении.