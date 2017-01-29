Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Показать все опросы

Новости партнеров

Иван Таранов: Скрипченко грамотно выстраивает работу на сборах с точки зрения психологии

После контрольного матча со словацким "Шпортом", который завершился вничью (1:1), капитан "Крыльев" Иван Таранов поделился своим мнением об этом поединке.

- Иван, контрольный матч - это своеобразная тренировка. Тем не менее, какую установку давал Вадим Викторович на эту игру?

- Как и всегда - победить. Добиться хорошего результата, почувствовать те взаимодействия, которые были утрачены в связи с тем, что команда находилась в отпуске. К нам присоединились новые футболисты, и мы ищем с ними игровое взаимопонимание.

- Получилось два разных тайма. Это связано, в первую очередь, со сменой состава?

- Думаю, да.

- Словацкий "Шпорт" - команда для российской публики неизвестная. Поделись своим впечатлением об игре против этого коллектива.

- В словацкой команде высокорослые, мощные, физически крепкие ребята. В первом тайме они много играли засчет длинных передач и навязывали борьбу. Наверное, все словацкие команды славятся своей неуступчивостью, охотно идут в единоборства. Не сказал бы, что в первом тайме они доставили нам много проблем. Подходов к нашим воротам у них было немного, но гол соперник забил хороший. Если бы мы использовали свои моменты на 100%, то первый тайм закончился бы со счетом 3:1 в нашу пользу.

- На сборах команде даются достаточно большие нагрузки. На правах капитана расскажи об атмосфере внутри команды?

- Наверное, тут нет никаких секретов, что, несмотря на большие нагрузки атмосфера самая что ни на есть положительная. Тренер грамотно выстраивает работу с точки зрения психологии. Ребята улыбаются, смотрят друг другу в глаза, много позитива, а на тренировках хорошая самоотдача, поэтому, я надеюсь, мы идем в правильном направлении.

ФК "Крылья Советов"
Теги: Крылья Советов Таранов
Вчера, 23:58
Напечатать
0
(0)
Информация


Не зарегистрированным пользователям запрещено оставлять комментарии. Вы можете пройти быструю регистрацию и присоедениться к обсуждению новостей.