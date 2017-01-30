Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Показать все опросы

Новости партнеров

"Шапекоэнсе" одержал первую победу в официальной игре после авиакатастрофы (видео)

"Шапекоэнсе" нанес поражение "Интернасьоналу" (2:1) из Лажиса в матче чемпионата штата Санта-Катарина.

Эта победа стала первой в официальном матче после авиакатастрофы. Мячи на 6-й и 42-й минутах забили Нилтинью и Паулиста соответственно.

ВИДЕО - здесь
Теги: Шапекоэнсе
Сегодня, 00:22
Напечатать
0
(1)
Информация


Не зарегистрированным пользователям запрещено оставлять комментарии. Вы можете пройти быструю регистрацию и присоедениться к обсуждению новостей.