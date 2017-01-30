"Шапекоэнсе" одержал первую победу в официальной игре после авиакатастрофы (видео)

"Шапекоэнсе" нанес поражение "Интернасьоналу" (2:1) из Лажиса в матче чемпионата штата Санта-Катарина.Эта победа стала первой в официальном матче после авиакатастрофы. Мячи на 6-й и 42-й минутах забили Нилтинью и Паулиста соответственно.