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Фанаты "Реала" освистали Криштиану Роналду

Нападающий "Реала" Криштиану Роналду во время матча 20-го тура чемпионата Испании против "Реал Сосьедад" был освистан болельщиками команды. До стартового свистка поклонники "Королевского клуба" освистали нападающего Карима Бензема и защитника Данилу.

Болельщики "Королевского клуба" крайне недовольны выступлением команды, которая из четырех последних матчей проиграла три и вылетела из Кубка Испании. Перед матчем Роналду обратился к фанатам команды с просьбой поддержать коллектив.

СЭ
Теги: Реал Роналду
Сегодня, 00:45
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