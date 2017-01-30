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"Реал" дома разгромил "Реал Сосьедад"
В матче 20-го тура чемпионата Испании "Реал" на своем поле разгромил "Реал Сосьедад". Мадридский клуб с 46-ю очками по прежнему лидирует в Примере.
Чемпионат Испании. 20 тур
"Реал Мадрид" - "Реал Сосьедад" - 3:0
Голы: Ковачич, 39, Роналду, 51, Мората, 88
"Реал Мадрид": Навас - Варан, Начо, Данило, Рамос - Ковачич, (Иско, 81), Каземиро, Кроос, Васкес, (Асенсио, 89), - Роналду, Бензема, (Мората, 68).
"Реал Сосьедад": Рульи - Мартинес, Навас, Сальдуа - Сурутуса, Родригес, Каналес, (Гранеро, 83), Ильярраменди, Ойарсабаль, (Прието, 58), - Хуанми, Виллиан Жозе, (Вела, 58).
Предупреждения: Мартинес, 6, Кроос, 41, Родригес, 73, Васкес, 79
Удаление: Мартинес, 77
Чемпионат Испании. 20 тур
"Реал Мадрид" - "Реал Сосьедад" - 3:0
Голы: Ковачич, 39, Роналду, 51, Мората, 88
"Реал Мадрид": Навас - Варан, Начо, Данило, Рамос - Ковачич, (Иско, 81), Каземиро, Кроос, Васкес, (Асенсио, 89), - Роналду, Бензема, (Мората, 68).
"Реал Сосьедад": Рульи - Мартинес, Навас, Сальдуа - Сурутуса, Родригес, Каналес, (Гранеро, 83), Ильярраменди, Ойарсабаль, (Прието, 58), - Хуанми, Виллиан Жозе, (Вела, 58).
Предупреждения: Мартинес, 6, Кроос, 41, Родригес, 73, Васкес, 79
Удаление: Мартинес, 77
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