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"Реал" дома разгромил "Реал Сосьедад"

В матче 20-го тура чемпионата Испании "Реал" на своем поле разгромил "Реал Сосьедад". Мадридский клуб с 46-ю очками по прежнему лидирует в Примере.

Чемпионат Испании. 20 тур

"Реал Мадрид" - "Реал Сосьедад" - 3:0

Голы: Ковачич, 39, Роналду, 51, Мората, 88

"Реал Мадрид": Навас - Варан, Начо, Данило, Рамос - Ковачич, (Иско, 81), Каземиро, Кроос, Васкес, (Асенсио, 89), - Роналду, Бензема, (Мората, 68).

"Реал Сосьедад": Рульи - Мартинес, Навас, Сальдуа - Сурутуса, Родригес, Каналес, (Гранеро, 83), Ильярраменди, Ойарсабаль, (Прието, 58), - Хуанми, Виллиан Жозе, (Вела, 58).

Предупреждения: Мартинес, 6, Кроос, 41, Родригес, 73, Васкес, 79

Удаление: Мартинес, 77
Теги: Реал Реал Сосьедад
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