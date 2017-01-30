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"Наполи" и "Палермо" сыграли вничью

"Наполи" на своем поле сыграл вничью с "Палермо" (1:1) в матче 22-го тура чемпионата Италии.

Чемпионат Италии. 22 тур

"Наполи" - "Палермо" - 1:1

Голы: Несторовски, 6, Мертенс, 66

"Наполи": Рейна, Хюсай, Гулам, Альбиоль, Максимович, Жоржиньо (Паволетти, 63), Аллан (Зелиньски, 54), Гамшик, Мертенс, Кальехон, Инсинье

"Палермо": Посавец, Рисполи, Пеццелла, Гонсалес, Гольданига, Яяло, Энрике, Чочев, Кайсон (Морганелла, 88), Несторовски (Шуньич, 90+2), Трайковски (Алеесами, 60)

Предупреждения: Кайсон, 23, Энрике, 32, Яяло, 65

Удаления: Гольданига, 90.
Теги: Наполи Палермо
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