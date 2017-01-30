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Сборная Египта обыграла марокканцев и вышла в полуфинал Кубка Африки

Сборная Египта переиграла национальную команду Марокко и пробилась в полуфинал Кубка Африки.

Кубок африканских наций. 1/4 финала

Египет - Марокко - 1:0

Голы: Кахраба - 87 (1:0)
Теги: Сборная Египта Сборная Марокко
Сегодня, 01:13
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