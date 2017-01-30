Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Показать все опросы

Новости партнеров

СМИ: "Саутгемптон" надеется успеть договориться со "Спартаком" об аренде Сердара Таски

"Саутгемптон" находится в продвинутой стадии переговоров со "Спартаком" по вопросу аренды защитника Сердара Таски, передает ESPN.

Англичане намерены уладить вопрос до вторника, когда закрывается трансферное окно, чтобы Таски успел пройти медобследование.
Теги: Спартак Саутгемптон Таски
Сегодня, 01:55
Напечатать
0
(0)
Информация


Не зарегистрированным пользователям запрещено оставлять комментарии. Вы можете пройти быструю регистрацию и присоедениться к обсуждению новостей.