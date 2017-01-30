СМИ: "Саутгемптон" надеется успеть договориться со "Спартаком" об аренде Сердара Таски

Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Новости партнеров
Лента новостей:
Вчера 23:58
Иван Таранов: Скрипченко грамотно выстраивает работу на сборах с точки зрения психологии
Иван Таранов: Скрипченко грамотно выстраивает работу на сборах с точки зрения психологии
Вчера 23:53
Жозе Моуринью: Швайнштайгер останется в "МЮ"
Жозе Моуринью: Швайнштайгер останется в "МЮ"
Вчера 23:06
Артем Дзюба назвал себя "капитанишкой" (10)
Артем Дзюба назвал себя "капитанишкой" (10)
Вчера 21:51
"Боруссия" в гостях упустила победу над "Майнцем" (1)
"Боруссия" в гостях упустила победу над "Майнцем" (1)
Вчера 20:57
"Манчестер Юнайтед" вышел в 1/8 финала Кубка Англии (1)
"Манчестер Юнайтед" вышел в 1/8 финала Кубка Англии (1)
Вчера 20:36
"Севилья" в меньшинстве проиграла "Эспаньолу"
"Севилья" в меньшинстве проиграла "Эспаньолу"
Вчера 19:31
Дубль Чалова помог ЦСКА разгромить "Хорсенс" (35)
Дубль Чалова помог ЦСКА разгромить "Хорсенс" (35)
Вчера 18:59
"Динамо" обыграло "Томь" в товарищеском матче (2)
"Динамо" обыграло "Томь" в товарищеском матче (2)
Вчера 18:45
Агент: Мельгарехо останется в "Спартаке" (39)
Агент: Мельгарехо останется в "Спартаке" (39)
Вчера 17:45
Арьен Роббен: нам еще есть над чем работать
Арьен Роббен: нам еще есть над чем работать
Вчера 17:45
Карло Анчелотти: мы заслуженно победили "Вердер"
Карло Анчелотти: мы заслуженно победили "Вердер"
Вчера 17:40
"Тяньцзинь Цюаньцзянь" претендует на Ислама Слимани (1)
"Тяньцзинь Цюаньцзянь" претендует на Ислама Слимани (1)
Вчера 17:15
Роналдиньо: никогда не стану тренером (2)
Роналдиньо: никогда не стану тренером (2)
Вчера 16:31
Макс Крузе: мы хорошо показали себя в игровом плане, но одного тайма такой игры недостаточно
Макс Крузе: мы хорошо показали себя в игровом плане, но одного тайма такой игры недостаточно
Вчера 16:16
Шон Ричард Госс перешел из "МЮ" в КПР
Шон Ричард Госс перешел из "МЮ" в КПР
Вчера 16:00
Филипп Лам: мы можем и должны играть лучше
Филипп Лам: мы можем и должны играть лучше
Вчера 15:53
"Барселона" спаслась от поражения в матче с "Бетисом" (1)
"Барселона" спаслась от поражения в матче с "Бетисом" (1)
Вчера 15:28
"Спартак" поздравил Евгения Ловчева с 68-летием (3)
"Спартак" поздравил Евгения Ловчева с 68-летием (3)
Вчера 15:19
Роман Шишкин: были и другие варианты, но более конкретное предложение сделал "Краснодар"
Роман Шишкин: были и другие варианты, но более конкретное предложение сделал "Краснодар"
СМИ: "Саутгемптон" надеется успеть договориться со "Спартаком" об аренде Сердара Таски
"Саутгемптон" находится в продвинутой стадии переговоров со "Спартаком" по вопросу аренды защитника Сердара Таски, передает ESPN.
Англичане намерены уладить вопрос до вторника, когда закрывается трансферное окно, чтобы Таски успел пройти медобследование.
Англичане намерены уладить вопрос до вторника, когда закрывается трансферное окно, чтобы Таски успел пройти медобследование.
|Информация
|Не зарегистрированным пользователям запрещено оставлять комментарии. Вы можете пройти быструю регистрацию и присоедениться к обсуждению новостей.