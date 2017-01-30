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Пауло Дибала отказался пожимать руку Массимилиано Аллегри (видео)

Нападающий "Ювентуса" Пауло Дибала отметился в матче 22-го тура против "Сассуоло" (2:0). Аргентинец продемонстрировал свое недовольство заменой на 77-й минуте встречи.

Дибала, уходя с поля, проигнорировал протянутую к нему руку главного тренера команды Массимилиано Аллегри.

Теги: Дибала Ювентус
Сегодня, 01:59
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